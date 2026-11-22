Racistisch incident tegen speelster: OH Leuven dient klacht in
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OHL-aanvalster Kadhiya De Ceuster (17) verloor haar kalmte nadat ze volgens haar club racistisch werd bejegend. De zaak liep na de match tegen RAAL La Louvière hoog op en OHL heeft intussen een klacht ingediend.
Pro League reageert meteen op de zaak rond racisme
De Pro League heeft met een vlammend statement ook al meteen gereageerd op de zaak: "We zijn op de hoogte van het incident tijdens de wedstrijd in de Lotto Women’s Pro League tussen Les Louviéroises en OH Leuven. We nemen deze zaak zeer ernstig en wachten op verdere opheldering over de omstandigheden rondom het incident."
"Mocht racistisch gedrag worden bevestigd, dan veroordelen we dit ten scherpste en zullen we er alles aan doen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. We willen glashelder zijn: racisme heeft geen plaats in het Belgisch voetbal."
OHL-aanvalster Kadhiya De Ceuster (17) verloor haar kalmte nadat ze volgens haar club racistisch werd bejegend. De zaak liep na de match tegen RAAL La Louvière hoog op en OHL heeft intussen een klacht ingediend.
De wedstrijd tussen RAAL La Louvière en OH Leuven in de Lotto Super League is overschaduwd door een vermeend racistisch incident. OHL-aanvalster Kadhiya De Ceuster, amper 17 jaar oud, kreeg na afloop rood na een duw tegen een tegenstander. Volgens de Leuvense club ging aan die reactie racistisch taalgebruik vooraf. Ook in de catacomben kwam het nog tot een woordenwisseling, waarna OHL een klacht neerlegde.
Rode kaart na incident op het veld
De Ceuster viel tijdens de wedstrijd in en duwde bij het eindsignaal een speelster van La Louvière hard tegen de grond. De scheidsrechter trok meteen rood. Op weg naar de kleedkamers werd de jonge aanvalster vervolgens aangesproken door een vrouwelijke supporter. De situatie escaleerde snel en verschillende aanwezigen moesten tussenbeide komen.
In het Leuvense kamp klinkt dat de reactie van De Ceuster voortkwam uit racistische beledigingen vanuit de tribunes. Haar ploeggenote Jada Conijnenberg reageerde na de match verontwaardigd bij DAZN.
"Ik weet niet exact wat er gebeurd is, maar iemand riep iets vanaf de tribune. Opnieuw racistische uitspraken. Ik begrijp niet dat zulke zaken nog altijd een plaats kunnen hebben op een voetbalveld", aldus Conijnenberg.
"De scheidsrechter had de situatie niet onder controle"
Conijnenberg betreurde ook de sancties die na het incident volgden. "Dat verklaart haar reactie. Ik ben ook tussenbeide gekomen en kreeg eveneens een straf. Dat vind ik jammer. De scheidsrechter had de situatie niet onder controle. Het is bijzonder teleurstellend, zeker omdat het vermoedelijk om een ouder van een speelster van de tegenpartij ging."
OHL wijst ook naar speelster van La Louvière
OH Leuven schetste nadien een uitgebreider beeld van de gebeurtenissen. De club stelt dat Kadhiya De Ceuster eerst racistisch werd bejegend door een speelster van La Louvière, waarna ze haar tegenstander naar de grond duwde. Daar bleef het volgens OHL niet bij. Toen de Leuvense aanvalster naar de kleedkamers trok, zou de moeder van die tegenstandster haar hebben aangesproken om uitleg te eisen. Daarbij zouden opnieuw racistische beledigingen zijn geuit.
De Leuvense club reageerde aangeslagen en verontwaardigd. Na de wedstrijd probeerden meerdere speelsters en stafleden uitleg te krijgen van de scheidsrechter. Die verklaarde evenwel dat hij tijdens het voorval geen racistische uitspraken had gehoord.
OHL dient officiële klacht in
OHL heeft inmiddels officieel een klacht ingediend. De zaak zet racisme in het voetbal opnieuw scherp op de agenda, net als de vraag hoe speelsters beter kunnen worden beschermd tegen discriminerend gedrag op en naast het veld.
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