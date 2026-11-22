Racistisch incident tegen speelster: OH Leuven dient klacht in

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OHL-aanvalster Kadhiya De Ceuster (17) verloor haar kalmte nadat ze volgens haar club racistisch werd bejegend. De zaak liep na de match tegen RAAL La Louvière hoog op en OHL heeft intussen een klacht ingediend.