Emilio Ferrera keerde dit weekend als trainer van Patro Eisden terug naar Seraing, maar zijn bezoek aan het Stade du Pairay leverde vooral frustratie op over de omstandigheden. En dus was hij na de wedstrijd in het Luikse toch wel vrij streng en kritisch.

Emilio Ferrera schreef in het seizoen 2020/21 mee aan een historisch moment voor Seraing. Onder zijn leiding dwongen de Métallos promotie naar de hoogste afdeling af. Zelf bleef hij nadien niet aan boord: de trainer stapte op, onder meer omdat de club met structurele problemen kampte.

De kwaliteit van de trainingsvelden was toen al een gevoelig punt. Vijf jaar later stond Ferrera opnieuw in het Pairay-stadion, ditmaal als coach van bezoeker Patro Eisden. Zijn terugkeer in de Luikse regio werd geen aangename avond.

Ferrera: "Dit veld was onbespeelbaar"

Patro Eisden kwam in Seraing niet verder dan een gelijkspel. Gezien de omstandigheden kon Ferrera daar nog mee leven, vertelde hij aan Het Belang van Limburg. "In deze omstandigheden is het een goed punt. Dit terrein was onbespeelbaar. Petje af voor mijn spelers en die van Seraing, want ze hebben tenminste geprobeerd om te voetballen", aldus de Patro-trainer.

Geen beelden voor discutabele fase

Ook de technische omkadering zorgde voor ergernis bij Ferrera. Voor de aftrap kreeg Patro volgens hem te horen dat er geen camera beschikbaar was om fases in het strafschopgebied te registreren. "De scheidsrechter kwam ons vooraf al vertellen dat er geen camera was om acties in de zestien te filmen."



"Volgens ons stond er iemand buitenspel bij hun doelpunt, maar hij kon enkel de televisiebeelden gebruiken", klonk het. Met het punt schieten beide ploegen weinig op. Patro Eisden blijft op afstand van de top-vier, terwijl Seraing onderin blijft bengelen. De Luikenaars tellen slechts twee punten meer dan de RSCA Futures, de huidige rode lantaarn.