Standard heeft zondag op het veld van Lommel een verdiende overwinning geboekt op de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League. De Rouches sloegen aan het begin van beide helften toe en haalden het uiteindelijk met 1-2. Dankzij doelpunten van Dennis Ayensa en Adnane Abid boekt Standard zijn tweede opeenvolgende overwinning en springt het over Lommel in het klassement.

Standard moest zondagavond winnen om de top vijf niet verder te zien weglopen. Vincent Euvrard koos voor dezelfde basiself die voor de interlandbreak met 3-0 won van Beveren. Henry Lawrence begon opnieuw als rechtsachter, Ryan Fosso kreeg een plaats op het middenveld en Dennis Ayensa stond in de spits.

Ayensa staat op de juiste plaats

Standard begon bijzonder gretig en kwam al na vijf minuten op voorsprong. Adnane Abid brak door op de linkerflank en bracht de bal voor doel. Adewoye werkte de voorzet weg, maar trapte tegen ploegmaat Eyoma aan. De bal belandde voor de voeten van Ayensa, die zich knap draaide en doelman Pieklak verschalkte: 0-1.

Lommel herstelde zich na een moeilijk openingskwartier en begon meer dreiging te creëren. Konadu testte Epolo, waarna ook Schoofs en Van Duiven voor gevaar zorgden. Standard overleefde die sterke fase en nam nadien opnieuw meer controle over de wedstrijd.

De Luikenaars hadden iets meer balbezit, maar grote kansen bleven schaars. Drammeh liet zich steeds nadrukkelijker opmerken en bracht Lawrence in een goede positie, al leverde dat geen doelpunt op. Standard ging uiteindelijk met een verdiende 0-1-voorsprong rusten.

Abid verdubbelt de voorsprong

Ook na de pauze schoot Standard uitstekend uit de startblokken. Drammeh stuurde Abid diep, die de bal voor doel bracht. Touzghar werkte af en dacht zijn eerste doelpunt voor de Rouches te hebben gemaakt, maar de treffer werd afgekeurd omdat de bal vlak voor de voorzet volledig over de achterlijn was gegaan.





In de 56e minuut was het wel opnieuw raak. Fosso veroverde de bal en speelde Trouillet aan. Die rukte meteen op en stuurde Abid diep. De flankaanvaller omspeelde de uitkomende Pieklak en schoof de bal in het lege doel: 0-2.

Standard bleef daarna kansen creëren om de wedstrijd helemaal te beslissen. Een tweede doelpunt van Abid werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Touzghar enkele minuten later niet voorbij een teruggekeerde Wouters geraakte.

Rode kaart en tegendoelpunt in slotfase

Met een dubbele voorsprong op zak hoefde Standard niet langer voluit aan te vallen. De bezoekers hielden de wedstrijd onder controle en gaven Lommel nauwelijks nog mogelijkheden om doelman Matthieu Epolo te bedreigen.

Toch werd het in de blessuretijd nog even spannend. Ibrahim Karamoko beging als laatste verdediger een overtreding en kreeg rood. Lommel kreeg bovendien een strafschop, die Konadu in de 92e minuut omzette.

De aansluitingstreffer kwam echter te laat om Standard nog in de problemen te brengen. De Rouches hielden de 1-2 vast en boekten zo hun tweede opeenvolgende overwinning. Daarmee springen de Luikenaars over Lommel in het klassement en blijven ze aansluiting zoeken bij de top vijf.