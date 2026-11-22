Romelu Lukaku is officieel gestopt als Rode Duivel. En ook bij zijn ploeg in Turkije speelt hij tot dusver minder dan hij misschien zou willen. Komt er deze winter een vervroegde terugkeer naar ons land en zijn geliefde Anderlecht? Of is dat gewoon onmogelijk?

Romelu Lukaku staat mogelijk voor een nieuwe belangrijke transferbeslissing. De Belgische spits zette nog maar net zijn handtekening bij Fenerbahçe, maar zou alweer op de radar staan van verschillende clubs uit de Verenigde Staten.

Een avontuur in de Major League Soccer behoort daardoor opnieuw tot de mogelijkheden. Maar is het ook niet stilaan tijd om terug te komen naar Anderlecht, als hij daar nog een sportieve rol wil spelen voor hij zijn carrière in schoonheid afsluit?

Wat gaat Romelu Lukaku doen deze winter?

Volgens Turkse media gaat het om drie MLS-clubs die de situatie van Lukaku nauwlettend volgen. Eén van hen is FC Cincinnati, dat de Rode Duivel ook afgelopen zomer al probeerde binnen te halen. Het wordt een moeilijke keuze tussen nog een keertje cashen en de grote liefde.

Marc Coucke denkt dan weer niet dat Lukaku deze winter een transfer naar Anderlecht zal maken, omdat hij gewoon nog een contract heeft in Turkije. En de vraag is zo ook stilaan of het wel een goede zaak zou zijn om naar Anderlecht te komen. De analisten zijn niet volmondig enthousiast.

Is een terugkeer naar Anderlecht wel een goede zaak?

"Witsel had het ooit over een terugkeer naar Standard en dat hij dat absoluut niet zou doen. Ik vraag me af of het wel zo'n goede zet is", aldus Tom Boudeweel in Sporza Daily in zijn analyse over het afscheid van Big Rom bij de Rode Duivels. "Ik weet niet of het een goed idee is om terug te keren naar Anderlecht."





"Ik snap zijn band en zijn hart voor de club, ook gevoed door zijn zoontje. Hij zal er zelf een beslissing in moeten nemen of hij die opoffering nog wil doen. Voor het sportieve departement is een terugkeer van Lukaku geen makkelijke zaak. Iedereen zal verwachten dat hij altijd moet spelen en hem op de bank zetten is misschien moeilijk. Hij heeft misschien meer te verliezen dan te winnen, dat bedoel ik."

De toekomst zal het moeten uitwijzen. Tot op heden is er nog geen zekerheid over wat Lukaku zal doen, maar de komende weken en maanden kunnen richtinggevend zijn voor het verdere verloop van zijn loopbaan als actief speler.