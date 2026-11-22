Tresoldi zegt neen tegen Milan: deze club plots in polepositie?

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De blessure van Harry Kane vrijdagavond in Duitsland zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ook voor Club Brugge, want hier en daar wordt al gewag gemaakt van een wintertransfer van Nicolo Tresoldi. Wordt het stilaan onhoudbaar? En voor hoeveel miljoenen dan wel?