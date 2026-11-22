Matte Smets en Shion Shinkawa kwamen afgelopen weekend allebei negatief in de schijnwerpers te staan. De verdediger van KRC Genk kreeg rood tegen La Louvière, terwijl ook de STVV-speler vroegtijdig naar de kleedkamer moest tegen Charleroi. Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny heeft beide fases onder de loep genomen.

Smets werd in de slotfase uitgesloten na een stevige tackle op de enkel van La Louvière-speler Thierry Lutonda. Bij STVV ging Shinkawa dan weer gevaarlijk door op de achillespees van een tegenstander. Beide overtredingen leverden een rode kaart op, maar waren die beslissingen ook terecht?

Gumienny twijfelt geen seconde

Volgens Serge Gumienny, die de fases analyseerde voor Het Belang van Limburg, viel er over de uitsluiting van Smets weinig te discussiëren. "Tegenstander Lutonda werd vol met de studs geraakt door Matte Smets. Als je de beelden bekijkt, kan je maar één conclusie trekken: dit was gevaarlijk spel. En dus een terechte rode kaart."

De voormalige scheidsrechter erkent dat Smets zijn been niet volledig strekte tijdens de tackle, maar vindt dat geen doorslaggevend argument. Ook zonder dat element kan een overtreding zwaar genoeg zijn voor een uitsluiting. "Niet alle voorwaarden moeten vervuld zijn om rood te trekken. Deze uitsluiting was hoe dan ook terecht."

Ook Shinkawa krijgt geen gelijk

Over de rode kaart van Shinkawa is Gumienny al even duidelijk. Hoewel de STVV-speler volgens hem niet bewust de fout maakte, vindt hij de beslissing van de scheidsrechter correct. "Ongelukkig, maar ook hier haalde men terecht de rode kaart boven. Het zijn vieze beelden."



Gumienny heeft tot slot nog een duidelijke boodschap voor spelers en trainers die voortdurend de nadruk leggen op intensiteit. Volgens hem mogen stevige duels nooit een excuus worden voor gevaarlijke overtredingen. "Als je zulke duels steeds met maximale intensiteit aangaat, moet je er als speler wel voor zorgen dat je de bal speelt. Anders wordt het wel heel onvoorzichtig en gebeuren er akelige fouten."