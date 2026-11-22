Vechtpartij tussen supporters van La Louvière en Genk: 44 mensen opgepakt

Voor de wedstrijd tussen KRC Genk en RAAL La Louvière zaterdag, die de thuisploeg met 3-0 won, kwam het in Genk tot ongeregeldheden. De politie pakte 44 supporters bestuurlijk op. Een nieuwe droeve dag voor het Belgisch voetbal is het op die manier geworden.