Vechtpartij tussen supporters van La Louvière en Genk: 44 mensen opgepakt
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Voor de wedstrijd tussen KRC Genk en RAAL La Louvière zaterdag, die de thuisploeg met 3-0 won, kwam het in Genk tot ongeregeldheden. De politie pakte 44 supporters bestuurlijk op. Een nieuwe droeve dag voor het Belgisch voetbal is het op die manier geworden.
Geen zwaargewonden, maar het laatste woord is nog niet gezegd over de zaak
In Het Nieuwsblad heeft een supporter - Dries - ook meteen gereageerd. Hij gaf aan dat er een gevolg aan de zaak zal worden gegeven: “Van iedereen staat de identiteit vast. De politie gaat nu de camerabeelden analyseren om na te gaan wie wat gedaan heeft. We laten dit niet blauw-blauw. Dit hoort niet thuis bij voetbal.”
Zwaargewonden zijn er niet gevallen volgens de krant. Enkele mensen liepen wel lichte verwondingen op, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De komende dagen en weken zal er dus meer onderzoek gaan gebeuren.
Voor de wedstrijd tussen KRC Genk en RAAL La Louvière zaterdag, die de thuisploeg met 3-0 won, kwam het in Genk tot ongeregeldheden. De politie pakte 44 supporters bestuurlijk op. Een nieuwe droeve dag voor het Belgisch voetbal is het op die manier geworden.
In de aanloop naar KRC Genk - RAAL La Louvière is het zaterdagavond tot ongeregeldheden gekomen in de buurt van de Cegeka Arena. Volgens Het Nieuwsblad raakten supporters van beide clubs minder dan een uur voor de aftrap betrokken bij een incident in de Stalenstraat.
Rond 17.30 uur zouden Franstalige supporters nabij een tankstation Bengaals vuur en rookbommen hebben afgestoken. De politie kwam snel tussenbeide en hield uiteindelijk 44 personen staande. Zij werden preventief bestuurlijk aangehouden.
Politie voorkomt rechtstreekse confrontatie
Supporters van RAAL La Louvière zouden voor onrust hebben gezorgd in de buurt van plaatsen waar Genkse fans samenkwamen. Door het gebruik van pyrotechnisch materiaal ontstond volgens de politie een potentieel gevaarlijke situatie.
De ordediensten slaagden erin de supporters uit La Louvière terug te dringen en een rechtstreekse confrontatie met de aanhang van KRC Genk te vermijden. Bij het incident liepen enkele mensen lichte verwondingen op, maar niemand moest naar het ziekenhuis, schrijft Het Nieuwsblad.
Aangehouden supporters missen wedstrijd
De 44 opgepakte supporters bleven meerdere uren in bestuurlijke detentie en misten daardoor de wedstrijd. Genk won het duel uiteindelijk met 3-0. Na hun identificatie liet de politie de betrokkenen vanaf 22 uur geleidelijk opnieuw vrij.
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