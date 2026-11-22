Royal Antwerp heeft ook op bezoek bij Zulte Waregem dé kans gemist om een beetje weg te komen onderaan het klassement. Ze kwamen 0-2 op voorsprong in de Elindus Arena, maar uiteindelijk werd het toch nog een 2-2 gelijkspel. En zo lijken de dagen van coach Marvin Compper andermaal geteld.

Vooraf was coach Compper al duidelijk: "Ik ben het stilaan beu." Na alle verlieswedstrijden van de voorbije maand had Royal Antwerp hem nog het voordeel van de twijfel gegeven en niet ontslaan tijdens de voorbije interlandbreak.

Maar er zouden toch dringend punten moeten worden gepakt om niet echt in de problemen te komen onderaan de Jupiler Pro League. Een wedstrijd bij Zulte Waregem - een andere ploeg in verval de laatste maanden - kon dan helpen.

Zulte Waregem snoept Antwerp twee punten af met comeback

Essevee zag zijn coach twee weken geleden wél opstappen, waardoor Steve Colpaert als T1 (ad interim) de honneurs waar mocht nemen voor de thuisploeg. Antwerp kwam 0-2 op voorsprong in de Elindus Arena, maar gaf het andermaal weg: 2-2.

Door het gelijkspel heeft Antwerp nu twaalf punten uit evenveel wedstrijden. Ze scoorden al 20 doelpunten en kregen er liefst 26 tegen. Met een gedeelde tiende plaats met zes ploegen kunnen ze niet tevreden zijn - enkel Beveren, La Louvière en Kortrijk doen voorlopig slechter.

Dagen van Marvin Compper bij Royal Antwerp FC nu helemaal geteld?

Het moge dan ook duidelijk zijn: de dagen van Compper zouden nu wel eens echt geteld kunnen zijn. De komende weken volgen wedstrijden in eigen huis tegen Anderlecht en OH Leuven (voor de Beker van België). Daarna is er een wedstrijd op bezoek bij La Louvière. Alle hens aan dek dus.





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"Dit is een enorme teleurstelling, ondanks het feit dat we blij mogen zijn met dat ene punt. We hebben twee compleet verschillende helften gespeeld. Bij de rust hebben we nog benadrukt dat we beter moesten verdedigen, maar we lieten Zulte Waregem veel te makkelijk in onze zestien komen", aldus Marvin Compper in een reactie bij Sporza.

"Zelfs voor de rode kaart gaven we al te veel kansen weg. Het heeft deels met een gebrek aan focus te maken, maar we moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. De ervaren spelers moeten daarin het voortouw nemen. Die rode kaart was naïef en dom, maar het stond toen al 2-2. We hebben de wedstrijd dus al met elf tegen elf weggegeven. We zijn na de rust gestopt met ons eigen voetbal te spelen en waren opnieuw veel te wisselvallig."