Ook voor het jaar 2027 is er opnieuw een Voetbalquiz Scheurkalender gemaakt. Elke dag een quizvraag en een bijhorend weetje met de hele uitleg: het is de ideale manier voor een volledig jaar voetbal- en quizplezier voor jong en oud.

"Ben jij ook een echte voetbalkenner? Dan zul je elke dag genieten van de originele voetbalvragen die Bart Lamers en Dirk Heylen jou telkens weer voorschotelen", klinkt het in een persbericht over de Voetbalquiz Scheurkalender 2027.

"Ze doken in de verre of recente geschiedenis en bedachten verrassende vragen over wereldvoetballers, kleurrijke coaches, truitjes, voetbaljargon, bijnamen, iconische WK-voetballen of unieke weetjes", klinkt het verder nog.

Weetjes, quotes en leuke quizvragen

Hoe weet Thibaut Courtois zo snel naar de grond te duiken? Welke voormalige doelman van Real Madrid schopte het tot een van de beroemdste Spaanse zangers? Wat hebben Benfica, Eintracht Frankfurt en Go Ahead Eagles met elkaar gemeen?

Welke Belgische bondscoach wilde nog weleens indommelen tijdens tactische besprekingen en wie is de trainer die voor zijn voltallige selectie de broek liet zakken om te bewijzen dat hij ballen heeft? De antwoorden vind je telkens op de achterkant van elk kalenderblaadje, samen met het hele verhaal.





Op die manier zijn er vragen, quotes én weetjes om bij te leren. Het kan maar helpen voor een eventuele zaalquiz of dergelijke meer. Of als cadeautje onder de kerstboom voor een of andere voetbalgekke nonkel? De opties zijn legio.