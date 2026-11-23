Daar had hij zich niet aan verwacht... Jeremy Doku kreeg op de persconferentie voor de match tegen Napoli ineens vragen over de juridische problemen van Manchester City. De Rode Duivel verlengde afgelopen zomer zijn contract tot 2031, maar kort daarna werd de Engelse kampioen schuldig bevonden aan 114 overtredingen van de financiële regels. Dat speelde volgens de winger geen enkele rol bij zijn beslissing.

"Ik vond het niet moeilijk om een nieuw contract te tekenen. Als je kijkt naar deze club en de prijzen die ze gewonnen hebben, was het een gemakkelijke keuze", vertelt Doku. Ook zijn privésituatie speelde mee: "Ik ben hier gelukkig, mijn vrouw en zoon zijn hier. Het was een eenvoudige beslissing."

Mogelijk zware gevolgen voor Manchester City

De beschuldigingen werden behandeld door een onafhankelijke commissie, die City eerder dit seizoen schuldig bevond. De club blijft zijn onschuld volhouden en ging in beroep tegen de uitspraak. Mogelijke sancties kunnen bijzonder zwaar zijn, met onder meer puntenaftrek of zelfs degradatie als denkbare gevolgen.

Doku benadrukt dat hij zich daar bij zijn contractverlenging niet mee bezighield. "Ik heb getekend omdat ik gelukkig was om te tekenen. Ik heb aan niets anders gedacht", klinkt het duidelijk. De Rode Duivel ligt dus niet wakker van de onzekerheid die boven de club hangt.

Doku wil het over voetbal hebben

De Belgische flankaanvaller wil zich bovendien niet laten meeslepen door alle commotie rond zijn werkgever. Met Napoli in de Champions League en Arsenal op het programma wacht Manchester City een belangrijke week.

Lees ook... Manchester City-coach Maresca steekt loftrompet af over Kevin De Bruyne en geeft raad aan Napoli›

"Ik weet dat dit voor jullie allemaal sappig nieuws is, maar we hebben een belangrijke week voor de boeg, met Napoli en Arsenal. Er is genoeg om over te praten", reageerde Doku op vragen over de aanklachten. Hij wil zich niet uitspreken over de juridische kwestie: "Ik ben niet de juiste persoon om daarover te praten. Ik wil het eigenlijk niet over dat onderwerp hebben. Ik kan over voetbal praten."