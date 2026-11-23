Adriano Bertaccini blijft zijn waarde bewijzen bij Anderlecht. De aanvaller krijgt dit seizoen bijzonder weinig speelminuten, maar grijpt bijna elke kans met beide handen. Tegen OH Leuven was hij opnieuw de redder van paars-wit. Met zijn rake strafschop bezorgde hij zijn ploeg drie belangrijke punten.

De cijfers zijn ronduit indrukwekkend. Bertaccini zit na amper 135 speelminuten aan vier doelpunten, verspreid over de competitie en de beker. Dat betekent dat hij gemiddeld elke 33 minuten scoort. In de competitie doet hij zelfs nog beter: daar vindt hij gemiddeld om de 23 minuten de weg naar het doel. Geen enkele speler in België doet momenteel beter.

Van een moeilijke start naar een opvallende impact

Nochtans zag zijn situatie er enkele maanden geleden helemaal anders uit. Anderlecht betaalde ongeveer vijf miljoen euro om hem bij STVV weg te halen, waar hij met 26 doelpunten in vijftig wedstrijden indruk had gemaakt. Zijn eerste seizoen in Brussel leverde acht goals in 42 wedstrijden op, maar helemaal overtuigen kon hij niet.

Deze zomer leek Bertaccini zelfs op weg naar de uitgang. Een vertrek kwam er uiteindelijk niet van, waardoor hij bij Anderlecht bleef. De concurrentie was stevig en zijn kansen waren schaars. Toch bleef de spits knokken voor zijn plaats. De minuten die hij kreeg, gebruikte hij om zijn rendement te tonen.

Dat leverde al meermaals cruciale momenten op. Tegen La Louvière viel hij twaalf minuten voor tijd in en maakte hij in de slotfase het verschil. Op bezoek bij Cercle Brugge kwam hij eveneens van de bank. Nadat Anderlecht lang op achterstand had gestaan, zorgde Bertaccini in de 93ste minuut voor de winnende treffer.

Zes punten die het verschil maken

Ook tegen OH Leuven was zijn impact groot. Bertaccini kwam in de 81ste minuut tussen de lijnen en nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid vanaf de strafschopstip. Hij vertelde achteraf dat hij geen druk voelde en de bal nam omdat enkele vaste strafschopnemers niet beschikbaar waren. Opnieuw leverde zijn invalbeurt Anderlecht drie punten op.



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Zijn drie competitiedoelpunten hebben paars-wit zo al zes punten extra bezorgd. Zonder die late treffers tegen La Louvière, Cercle en OHL had Anderlecht telkens punten laten liggen. Het verschil op de rangschikking zou bijzonder groot zijn: de Brusselaars zouden zes punten minder tellen en een pak verder van hun doelstellingen verwijderd staan.

De situatie is dan ook opmerkelijk. Anderlecht leek deze zomer niet langer op Bertaccini te rekenen, maar de spits blijft met zijn mentaliteit en efficiëntie een belangrijke troef. Hij hoeft voorlopig niet veel minuten te krijgen om zijn stempel te drukken. De vraag is alleen hoelang Vitor Bruno nog naast zo'n rendement kan blijven kijken.