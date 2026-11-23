Er is een verschil tussen hard werken en goed voetballen. Dat lijkt bij Anderlecht soms uit het oog verloren te worden. Natuurlijk moet een speler bereid zijn om voor elke meter te vechten, maar bij een club als paars-wit mag dat nooit het belangrijkste selectiecriterium zijn. Je hebt ook spelers nodig die iets met een bal kunnen aanvangen. En net daar wringt het schoentje bij een aantal keuzes van Vitor Bruno.

De eerste helft tegen OH Leuven was daar opnieuw een duidelijk voorbeeld van. Anderlecht had moeite om tempo in het spel te krijgen en veel aanvallen liepen ergens onderweg vast. Enrick Llansana was daarbij een van de opvallendste schakels. De Nederlander werkt hard, loopt veel en doet zijn defensieve opdrachten naar behoren. Alleen: zodra hij aan de bal komt, wordt het een ander verhaal.

Llansana brengt te weinig aan de bal

Llansana beschikt simpelweg niet over de technische bagage om het spel te versnellen, een tegenstander uit te schakelen met een goede pass of onder druk de juiste oplossing te vinden. Hij speelt vaak op veilig, maar zelfs dat lukt niet altijd zonder balverlies of een onnauwkeurige voortzetting. Een middenvelder bij Anderlecht moet meer kunnen dan de bal afpakken en hem vervolgens weer inleveren. Hij moet ook het verschil kunnen maken in balbezit.

Dat betekent niet dat Llansana geen nuttige kwaliteiten heeft. Alleen mogen die niet automatisch een basisplaats opleveren. Anderlecht heeft nood aan spelers die het initiatief nemen en het tempo bepalen. Thelo Aasgaard toonde na de rust, toen hij Llansana verving, dat er op dat vlak meer mogelijk is. De Noor heeft meer voetballend vermogen, ziet sneller oplossingen en kan een aanval met een gerichte actie vooruithelpen. Dat is precies wat Anderlecht nodig heeft.

Ook Augustinsson en de vraagtekens op de bank

Ook Ludwig Augustinsson past in het verhaal van spelers die met hun inzet veel goedmaken, maar voetballend te vaak tekortschieten. De Zweed geeft zich altijd volledig, maar zijn spel bevat te veel onnauwkeurigheden. Het probleem is dat Bruno achter hem geen overtuigend alternatief heeft. Oleg Reabciuk is voorlopig evenmin de oplossing.

En dan is er nog Ilias Koutsoupias. Waar is de Griek eigenlijk gebleven? Ook hij lijkt steeds minder voor te komen in de plannen van Bruno. Misschien zijn daar sportieve redenen voor, maar het is opvallend dat Anderlecht zo weinig alternatieven lijkt te benutten om meer techniek en creativiteit op het middenveld te brengen.



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Bruno moet zich dus een fundamentele vraag stellen: wil hij een ploeg die vooral hard werkt, of een ploeg die ook goed voetbalt? Bij Anderlecht moet het ene het andere niet uitsluiten. Maar als Llansana ondanks zijn beperkte voetballende bijdrage telkens opnieuw de voorkeur krijgt, mag de vraag stilaan gesteld worden waarom. Werkattitude is een basisvereiste, geen trofee waarmee je een basisplaats verdient. Paars-wit heeft echte voetballers nodig.