Ludwig Augustinsson staat voor een belangrijk moment in zijn carrière. De Zweedse linksachter is bezig aan zijn vierde seizoen bij Anderlecht, maar zijn contract loopt komende zomer af. Over zijn toekomst is voorlopig nog weinig duidelijk.

In een gesprek met het Zweedse Fotbollsmorgon geeft de 32-jarige verdediger toe dat er nog geen gesprekken hebben plaatsgevonden over een verlenging. Zijn zaakwaarnemer en Anderlecht hebben nog niet samengezeten.

Anderlecht heeft nog geen duidelijkheid

"Ik en mijn makelaar hebben nog niet met Anderlecht gesproken. De focus lag volledig op de wedstrijden, die om de drie dagen werden gespeeld. We zijn dus nog niet zo ver geraakt", vertelt Augustinsson.

De Zweed sluit een langer verblijf in Brussel niet uit, maar kijkt ook nadrukkelijk naar andere mogelijkheden. Zijn ambitie blijft om zo lang mogelijk op het hoogste niveau te voetballen, al is een terugkeer naar zijn thuisland eveneens een optie.

Terugkeer naar Zweden behoort tot de mogelijkheden

"De Allsvenskan is absoluut een alternatief. Als mijn contract komende zomer afloopt, zien we wel. Ik sluit geen enkele deur. Ik vind het Zweedse voetbal leuk", klinkt het. Augustinsson genoot afgelopen zomer nog van de sfeer tijdens het Europese duel met Hammarby.

De verdediger heeft bovendien verschillende banden met het Zweedse voetbal. Hij brak door bij Brommapojkarna, speelde daarna voor IFK Göteborg en heeft ook een persoonlijke link met AIK en Hammarby. "Alle deuren staan open. Ik ben niet echt aan één club gebonden, behalve aan BP. We zullen zien of iemand in de toekomst een linksachter nodig heeft", besluit hij.





Augustinsson speelde tijdens zijn carrière ook voor FC Kopenhagen, Werder Bremen, Sevilla en Aston Villa. Bij Anderlecht zal de komende maanden moeten blijken of beide partijen nog een toekomst samen zien.