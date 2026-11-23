Arsenal FC duwt het gaspedaal vol in om Maxim De Cuyper naar Londen te halen. De Engelse landskampioen wil daarmee concurentie uit eigen land, Frankrijk en Italië aftroeven. Al zullen de Londenaren hun portefeuille moeten bovenhalen.

Is Maxim De Cuyper bezig aan zijn laatste weken bij Brighton & Hove Albion? Arsenal FC volgt de prestaties van de 25-jarige flankverdediger al langer op de voet, maar de Engelse landskampioen wil tijdens de wintermercato doorduwen.

En die timing is niét opvallend. Enerzijds wil Arsenal de defensie versterken met een speler die ook op aanvallend vlak een steentje kan bijdragen. Anderzijds is onze landgenoot één van de sterkhouders bij Brighton & Hove Albion.

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En dat wil - zeker dit seizoen - iets zeggen. The Seagulls doen het héél goed in de Premier League. Meer zelfs: Brighton kampeert momenteel op de tweede plaats in de het klassement en houdt op die manier enkele traditionele topclubs achter zich.

Brighton is dan ook niet van plan om De Cuyper voor een appel en een ei naar Londen te laten vertrekken. The Seagulls hebben een prijskaartje van zestig miljoen euro op de flankverdediger geplakt.

Prijskaartje van zestig miljoen euro

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 30-voudig Rode Duivel op dertig miljoen euro. Brighton betaalde in 2025 dan weer twintig miljoen euro om De Cuyper weg te plukken bij Club Brugge.





Arsenal is van plan om tijdens de wintermercato door te duwen. Op die manier willen The Gunners De Cuyper uit de handen van enkele andere Europese topclubs - inclusief een rechtstreekse Engelse concurrent - houden.

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Ook Liverpool FC is héél concreet om De Cuyper naar Anfield Road te halen. Meer zelfs: volgens de Engelse media zijn de eerste gesprekken tussen Brighton en Liverpool al achter de rug én bereiden de roodhemden een openingsbod voor.

PSG volgt de prestaties van De Cuyper evenzeer op de voet. Daarnaast staat onze landgenoot eveneens op de verlanglijst van Juventus FC, AC Milan en AS Roma.

Speelt Maxim De Cuyper in 2027 nog steeds voor Brighton & Hove Albion?

De Cuyper mag zich opmaken op een interessante wintermercato. Speelt onze landgenoot na de jaarwisseling nog steeds in het shirt van The Seagulls? We durven het op dit moment ernstig te betwijfelen.

