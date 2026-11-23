Beerschot blijft maar winnen. Tegen Jong Genk boekten de Mannekes hun negende competit zege op rij en daarmee evenaarden ze een clubrecord uit 1925-1926 en 2007-2008. Coach Mo Messoudi ziet vooral een ploeg die de voorbije maanden enorme stappen heeft gezet.

“Vooraf konden we hier alleen maar van dromen”, geeft Messoudi toe. “We hebben een ongelofelijk parcours afgelegd en zijn heel constant.” Beerschot pakte inmiddels dertig op 33 en scoorde in die reeks maar liefst dertig keer.

“We zijn klinischer en efficiënter geworden”

Volgens Messoudi ligt de verklaring niet alleen bij het vertrouwen. “In de vorige campagne hebben we al een goede basis gelegd en veel punten gepakt. We maakten toen weinig fouten, maar uit die paar fouten hebben we wel geleerd. Op sommige vlakken zijn we veel sterker geworden.”

“We kiezen onze momenten beter en zijn ook klinischer en een stuk efficiënter dan vorig seizoen. Het zit vaak in de details”, analyseert de coach. Ook tegen Jong Genk zag hij een sterke prestatie. “Onze eerste helft was heel goed. Na rust speelden we meer vanuit de omschakeling, opnieuw met veel intensiteit en drang naar voren. De score had eigenlijk nog hoger kunnen uitvallen.”

Record is extra motivatie, maar niet het hoofddoel

Messoudi heeft ook niet veel moeite om zijn groep te motiveren. “Als staf moet je hen duidelijk maken dat ze geschiedenis kunnen schrijven”, vertelt Messoudi. “Maar dat was zeker niet de grootste drijfveer. We hadden opnieuw een opportuniteit om onze voorsprong op de concurrentie verder uit te diepen. Dat was het voornaamste.”



Beerschot kan volgende speeldag op bezoek bij Lokeren alleen recordhouder worden. Daarna wachten nog belangrijke competitiewedstrijden en een bekerduel tegen RC Genk. Messoudi is alvast tevreden met het vertrouwen dat zijn ploeg heeft opgebouwd. Ook de zes spelers uit de Genkse A-kern bij de tegenstander vormden geen verrassing: “We waren daar goed op voorbereid en hadden vooraf bekeken wie er kon spelen en in welke formatie.”