De Belgische U17 is bezig aan het WK in Qatar en doet dat met een bijzonder waardevolle selectie. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de ploeg van bondscoach Sven Vermant een marktwaarde van liefst 12,8 miljoen euro. Daarmee staat België op de derde plaats van alle 48 deelnemende landen.

De Belgen moeten alleen Spanje (19,5 miljoen euro) en Italië (13 miljoen euro) laten voorgaan. Zelfs voetballanden als Brazilië (8,5 miljoen euro) en Argentinië (7,25 miljoen euro) staan lager. Opvallend: zonder de niet-vrijgegeven Anderlecht-talenten Jayden Onia Seke, Noa Ojea en Joshua Nga Kana had België zelfs mogelijk helemaal bovenaan gestaan, berekende Sudinfo.

Dierckx is het absolute goudhaantje

De grootste uitschieter is Xander Dierckx. De 17-jarige middenvelder van Antwerp heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van vijf miljoen euro. Hij speelde ondertussen al 34 wedstrijden voor de eerste ploeg van de Great Old en is daarmee de derde duurste speler op het volledige WK U17.

Alleen de Spanjaard Jorge Dominguez (acht miljoen euro) en de Italiaan Riccardo Cassano (zes miljoen euro) worden hoger ingeschat. Dierckx deelt zijn positie met de Spaanse talenten Ebrima Tunkara en Holmes Junior.

Ook Elie Mbavu mag zich tot de waardevolste Belgische talenten rekenen. De centrale verdediger van Jong Genk, die zich in de Challenger Pro League heeft opgewerkt tot een vaste waarde, vertegenwoordigt een geschatte marktwaarde van drie miljoen euro.

WK als etalage voor Belgische talenten



Daarachter volgen Preben Blondeel (Gent) met één miljoen euro en verschillende spelers met een marktwaarde van 500.000 euro: Matteo Soria en Al-Hassan Kamara (Club Brugge), Louie Van Gelder (Antwerp), Jelle Driessen (Genk) en Kiyan Achahbar (Jong Genk). Anderlecht-talenten Ilyas Benktib en Mattis Seghers worden respectievelijk op 250.000 en 200.000 euro geschat.