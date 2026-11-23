Club Brugge maakt zich op voor een bijzonder beladen Champions League-avond tegen Liverpool. De Engelse topclub spreekt enorm tot de verbeelding bij de blauw-zwarte achterban en dat is ook merkbaar achter de schermen. Volgens Het Laatste Nieuws is de vraag naar tickets ongezien groot.

Het Jan Breydelstadion zal woensdag met ongeveer 27.000 toeschouwers volledig uitverkocht zijn. Club Brugge had naar verluidt nog duizenden extra tickets kunnen verkopen. De aanvragen blijven binnenstromen, maar wie nog een plaatsje zoekt, is inmiddels te laat.

Recordaantal VIP's en eters

Ook op hospitalityvlak wordt een record gebroken. In totaal zullen 1.350 VIP's aanschuiven voor de wedstrijd tegen Liverpool. Bij gewone competitiewedstrijden zijn dat er ongeveer 800, terwijl topaffiches doorgaans 1.100 à 1.200 gasten lokken.

Volgens HLN staan bovendien nog zo'n 300 VIP's op de wachtlijst. Extra tafels plaatsen is echter onmogelijk. De restaurants op Jan Breydel zitten helemaal vol, tot aan de grenzen van wat praktisch en organisatorisch haalbaar is.

Liverpool blijft een bijzondere naam

De enorme belangstelling heeft ook een historische verklaring. Liverpool en Club Brugge stonden in 1978 tegenover elkaar in de finale van de Europacup I. Toen reisden ongeveer 23.000 Brugse supporters naar Engeland, waar blauw-zwart met 1-0 verloor. Sindsdien troffen beide clubs elkaar niet meer.

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Ook de merchandising speelt in op de bijzondere affiche. Club bestelde liefst 5.000 half-and-half-sjaals, waarop beide clubnamen staan afgebeeld. Voor de recente Champions League-clash met Barcelona waren dat er uitzonderlijk 3.000. De verwachting is dat ook deze speciale sjaals vlot verkocht zullen raken.