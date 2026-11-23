Ruud Vormer is niet langer de trainer van FC Knokke. De kustploeg heeft maandag beslist om de samenwerking met de Nederlander stop te zetten. Daarmee komt er na amper enkele maanden al een einde aan zijn eerste opdracht als hoofdtrainer.

Voor de voormalige aanvoerder van Club Brugge was het een bijzondere uitdaging. Vormer zette na zijn spelerscarrière zijn eerste stappen als T1, maar slaagde er niet in om FC Knokke naar de gewenste resultaten te loodsen.

De Nederlander kon nochtans op positieve reacties rekenen binnen de spelersgroep en de technische staf. Zijn werkwijze werd gewaardeerd, maar op het veld bleef de ommekeer uit.

FC Knokke zat de voorbije weken bovendien in een bijzonder moeilijke periode. Na vijf opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning werd vorige week eindelijk opnieuw gewonnen tegen Tienen.

Nieuwe nederlaag wordt Vormer fataal

Dat bleek echter niet voldoende om het tij definitief te keren. Afgelopen zaterdag verloor Knokke met 2-0 bij leider Mandel United, waarna de clubleiding ingreep.



Na dertien speeldagen staat FC Knokke op de elfde plaats in Eerste Nationale met dertien punten. De voorsprong op de voorlaatste bedraagt amper twee punten. De kustploeg moet dus snel op zoek naar een nieuwe trainer om niet verder in de problemen te komen.