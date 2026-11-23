Club Brugge heeft zaterdag tegen KV Mechelen vertrouwen kunnen tanken, maar woensdag wacht een tegenstander van een heel ander kaliber. Liverpool stuurde Manchester United met 4-0 naar huis en maakte daarbij indruk met zijn aanvallende kwaliteiten. Ivan Leko kan uit die demonstratie alvast enkele belangrijke lessen trekken.

Wirtz niet laten voetballen

Florian Wirtz is momenteel een van de gevaarlijkste wapens van Liverpool. Tegen Manchester United nam de Duitse spelmaker het middenveld volledig in handen. Hij scoorde zelf, gaf een assist en vond voortdurend de ruimte tussen de linies.

Club zal dus bijzonder compact moeten verdedigen en vermijden dat Wirtz tijd en ruimte krijgt om het spel te verdelen. Vooral de Brugse middenvelders zullen hem goed in de gaten moeten houden.

Oppassen voor de snelheid in de omschakeling

Liverpool heeft bovendien niet veel ruimte nodig om gevaarlijk te worden. Tegen United bewees het hoe snel het met een lange bal richting Alexander Isak achter een defensie kan duiken. Club zal daarom niet zomaar met de volledige ploeg hoog kunnen gaan staan.

De verdediging moet opletten dat ze zich niet laten verrassen door de diepgang van Isak. Ook onnodige overtredingen en risicovolle tackles in de buurt van het strafschopgebied kunnen duur uitvallen.

Dodelijk op stilstaande fases en de flanken

Ook bij stilstaande fases beschikt Liverpool over bijzonder veel kwaliteit. Dominik Szoboszlai kan met zijn rechtervoet levensgevaarlijk zijn op vrije trappen, terwijl Virgil van Dijk met zijn lengte en kopkracht een extra wapen vormt bij hoekschoppen.



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Daarnaast is de snelheid op de flanken indrukwekkend. Met jonge talenten als Rio Ngumoha en de aanvallende impulsen van de andere flankspelers kan Liverpool verdedigers voortdurend onder druk zetten. Voor Kyriani Sabbe en Joaquin Seys wacht dus een bijzonder zware avond.

Liverpool is favoriet, maar Club heeft eerder al getoond dat het tegen een Europese topploeg kan verrassen. Daarvoor zal het wel negentig minuten bijzonder geconcentreerd moeten blijven.