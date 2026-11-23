Club Brugge weet wie woensdag de leiding krijgt over het Champions League-duel met Liverpool. De UEFA heeft Alejandro Hernández aangeduid als scheidsrechter voor de confrontatie op de vijfde speeldag van de competitiefase. Voor de 44-jarige Spanjaard wordt het zijn eerste wedstrijd van blauw-zwart.

Hernández is al sinds 2014 internationaal scheidsrechter en heeft wel al ervaring met Belgische clubs in Europa. In 2014 floot hij Zulte Waregem tegen Zawisza Bydgoszcz (2-1), terwijl hij in 2021 AA Gent zag verliezen op het veld van Rakow (1-0).

De Spanjaard heeft ook ervaring op het hoogste internationale niveau. Op het voorbije WK was hij aangeduid voor de groepswedstrijd tussen Brazilië en Haïti, die eindigde op 3-0.

Volledig Spaans scheidsrechtersteam in Jan Breydel

Woensdag wordt Hernández bijgestaan door vijf landgenoten. José Naranjo en Diego Sanchez Rojo zijn de assistent-scheidsrechters, terwijl José Luis Munuera als vierde official zal fungeren. Carlos del Cerro Grande neemt de VAR voor zijn rekening, met Guillermo Cuadra Fernandez als assistent-VAR.

Club Brugge kan grote stap zetten

Voor Club Brugge staat er bovendien heel wat op het spel tegen Liverpool. Blauw-zwart verzamelde na vier speeldagen al negen punten en staat daarmee op een knappe negende plaats in de Champions League-stand.

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Met een overwinning tegen de Engelse topclub kan de ploeg van Ivan Leko een belangrijke stap zetten richting kwalificatie voor de tussenronde. Bovendien blijft ook de top acht in beeld. Die plaatsen geven rechtstreeks toegang tot de achtste finales.