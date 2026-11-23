Mario Stroeykens heeft zich opnieuw op het voorplan geknokt bij RSC Anderlecht. In de bestuurskamer is het oordeel echter niet veranderd. De middenvelder moet vertrekken.

Tijdens de voorbereiding en bij de start van het nieuwe seizoen was Mario Stroeykens overbodig bij RSC Anderlecht. Vitor Bruno had zelfs geen plaats op de bank vrij voor de middenvelder, terwijl Antoine Sibierski er alles aan deed om hem te lozen.

Sinds midden oktober is er echter héél véél veranderd voor Stroeykens. Het 22-jarige jeugdproduct van paars-wit viel in op het veld van Cercle Brugge en begon sindsdien in alle vijf de wedstrijd als basisspeler bij Anderlecht.

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Stroeykens heeft een contract tot medio 2028 in het Lotto Park. Is de middenvelder vertrokken voor een nieuw én succesvol hoofdstuk bij Anderlecht? Het antwoord is… verrassend.

In de bestuurskamer is de mening over Stroeykens niét veranderd. Het is nog steeds de bedoeling dat Stroeykens deze winter of uiterlijk na het seizoen andere oorden zal opzoeken.

RSC Anderlecht wil nog steeds af van (het loon van) Mario Stroeykens

Stroeykens weegt namelijk nog steeds héél zwaar door op de paars-witte loonlijst. Volgens diverse (niet-bevestigde) bronnen verdient de middenvelder een slordige 600.000 euro per jaar.





Anderlecht hoopt dan weer wel dat de sportieve heropleving van Stroeykens geld in het laatje zal brengen. Transfermarkt schatte zijn marktwaarde in 2024 nog op veertien miljoen euro. Vandaag is dat amper drie miljoen euro.