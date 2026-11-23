OH Leuven bleef na de nederlaag tegen Anderlecht met een bijzonder wrang gevoel achter. De strafschop die de beslissing bracht, had volgens de spelregels nooit toegekend mogen worden. De bal raakte Ewoud Pletinckx immers op de schouder en niet op de arm.

De scheidsrechter liet de fase eerst verdergaan, maar wees na overleg met de VAR alsnog naar de stip. De herhalingen lijken nochtans duidelijk te tonen dat de verdediger geen handspel maakte. De videoref had dus moeten ingrijpen.

Twee handspelfases in één aanval

De discussie wordt nog opmerkelijker door wat er vlak voordien gebeurde. Ook Anderlecht-aanvaller Tawfik Bentayeb raakte de bal met zijn arm voor hij zijn schot afleverde. Volgens de spelregels had een eventueel doelpunt daardoor afgekeurd moeten worden, zelfs als het handspel onopzettelijk was.

Omdat de bal uiteindelijk niet in doel ging, werd die fase echter niet bestraft. De beoordeling verschoof daardoor volledig naar de ingreep van Pletinckx, waarbij de bal dus op zijn schouder terechtkwam.

Bittere pil voor Leuven

Voor OH Leuven is het een bijzonder pijnlijke samenloop van omstandigheden. Zonder de ingreep van Pletinckx was Anderlecht mogelijk zelf een doelpunt kwijtgeraakt wegens het voorafgaande handspel van Bentayeb. Nu leverde dezelfde aanval de Brusselaars een strafschop op.

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De Leuvenaars blijven zo achter met grote frustratie over de arbitrage. Bovendien is het opnieuw een bijzonder ongelukkige manier om punten te verliezen in een seizoen waarin de tegendoelpunten de club al vaker een zure nasmaak bezorgden.