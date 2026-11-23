Brian Priske is niet langer de trainer van Sparta Praag. De Tsjechische topclub heeft maandag het ontslag van de Deen aangekondigd. Ook sportief directeur Tomas Rosicky moet vertrekken na de tegenvallende resultaten.

Voor Priske komt er zo een einde aan zijn tweede periode bij Sparta Praag. Tussen 2022 en 2024 veroverde hij er twee landstitels en een beker. Na een passage bij Feyenoord keerde hij in de zomer van vorig jaar terug.

Dramatische resultaten kosten Priske de kop

Dit seizoen liep het echter helemaal mis. Sparta staat pas vierde in de Tsjechische competitie en verzamelde in de Europa League slechts vier punten.

Afgelopen weekend verloor het met 1-3 van Slovan Liberec, waardoor de club in negen wedstrijden al acht keer punten liet liggen.

Ook Rosicky moet vertrekken

Priske is geen onbekende in België. Als speler verdedigde hij de kleuren van Racing Genk en Club Brugge, terwijl hij in 2021 als trainer bij Antwerp aan de slag ging. Daar volgde hij Frank Vercauteren op en leidde hij de Great Old naar de Champions' Play-Offs, waarin Antwerp vierde eindigde.



Na zijn vertrek bij Antwerp bouwde Priske verder aan zijn trainerscarrière bij Sparta Praag en Feyenoord, waar hij na amper zeven maanden werd ontslagen. Ook sportief directeur Tomas Rosicky moet nu vertrekken. De voormalige Arsenal-speler was sinds eind 2018 actief in die functie en wordt opgevolgd door Tomas Sivok.