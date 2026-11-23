Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge. De Duitse Italiaan was tegen KV Mechelen opnieuw goed voor twee doelpunten en zit inmiddels aan zestien treffers in achttien wedstrijden. Zijn sterke prestaties trekken ook de aandacht van de Europese top.

Een van de clubs die Tresoldi nadrukkelijk volgt, is Bayern München. De Duitse grootmacht zit mogelijk met een acuut spitsenprobleem na de blessure van Harry Kane. In de HLN Voetbalpodcast wierp Frank Boeckx daarom een opvallende vraag op: zou Bayern niet al in januari een poging wagen om Tresoldi binnen te halen?

Bayern zoekt mogelijk snel een oplossing

Boeckx ziet een scenario waarin de Duitse topclub plots bijzonder ver wil gaan om de spits van Club Brugge los te weken. "Ik denk niet dat Club hem in de winter voor 40 miljoen euro laat gaan.

Maar stel dat de blessure van Kane zo hard tegenvalt dat Bayern zegt: we moeten nú een spits hebben die er meteen staat en we geven 60 miljoen voor Tresoldi… Dan denk ik dat ze misschien wel gaan twijfelen."

Bij Club Brugge lijkt men voorlopig echter niet van plan om mee te werken aan een wintertransfer. Blauw-zwart heeft al verschillende keren gezegd dat ze Tresoldi niet zullen laten gaan in januari.

Club Brugge wil zijn goudhaantje behouden



Toch kan de situatie veranderen als Bayern München daadwerkelijk met een uitzonderlijk bod komt. Met zestien doelpunten in achttien wedstrijden heeft Tresoldi zijn visitekaartje afgegeven en de blessure van Kane kan de belangstelling alleen maar concreter maken. Voor Club Brugge wordt het dus belangrijk om zijn goudhaantje uit handen van de Europese grootmachten te houden.