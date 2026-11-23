Mika Godts leek na de zware blessure van Désiré Doué uitzicht te krijgen op meer speelminuten bij Paris Saint-Germain. De Franse aanvaller liep zaterdag tegen OGC Nice een kruisbandblessure op en staat maanden aan de kant.

Ook Kvicha Kvaratskhelia is momenteel geblesseerd. Daardoor dreigt PSG voorin met een serieus probleem te zitten. Godts, die afgelopen zomer voor 45 miljoen euro overkwam van Ajax, zou daardoor meer kansen kunnen krijgen.

Godts krijgt mogelijk een uitgelezen kans

De Belgische aanvaller moest het tot dusver vooral met een reserverol stellen in Parijs. Volgens RMC Sport kan zijn situatie nu veranderen. Zijn recente vormverbetering en zijn voorkeur voor de linkerflank spelen daarbij in zijn voordeel.

Commentator Walid Acherchour ziet Godts alvast als een logische kandidaat om die positie in te vullen. Toch is er nog twijfel of de jonge Belg al voldoende garanties biedt om de komende weken definitief zijn kans te grijpen.

PSG kijkt ook naar de wintermercato

In de Franse pers klinkt intussen dat PSG niet uitsluitend op de huidige spelersgroep wil rekenen. Volgens L'Équipe kon de club het vertrek van Kvaratskhelia door zijn blessure intern nog opvangen, maar maakt de blessure van Doué een extra aanvallende versterking in januari waarschijnlijk.

Le Parisien schuift alvast enkele namen naar voren. Paris Brunner van AS Monaco en Eli Kroupi Jr. worden genoemd als mogelijke opties, al wil PSG deze winter niet overdreven veel geld uitgeven.





Ook Ferran Torres wordt in Frankrijk geopperd. De Spanjaard kan op de linkerflank uit de voeten, net als Ousmane Dembélé. Voor Godts betekent dat dat er mogelijk kansen ontstaan, maar dat de concurrentie in Parijs niet noodzakelijk kleiner zal worden.