Het belooft een bijzonder interessante Europese voetbalweek te worden voor België. Volgens de prognoses van Football Meets Data mogen de Belgische clubs rekenen op een gezamenlijke coëfficiëntwinst van maar liefst 1.200 punten. Daarmee staat België helemaal bovenaan in het Europese klassement voor deze speelweek.

Alleen Spanje en Engeland doen volgens de voorspellingen nog beter. De Spanjaarden zouden 1.375 punten verzamelen, terwijl Engeland op 1.222 wordt ingeschat. België deelt de derde plaats met Portugal en Turkije, die eveneens op 1.200 punten uitkomen.

Vijf Belgische clubs kunnen punten sprokkelen

De berekening heeft betrekking op de Europese wedstrijden van 24 tot en met 26 november. In de Champions League en Europa League staat de vijfde speeldag op het programma, terwijl de Conference League aan speeldag vier toe is. België heeft nog vijf clubs die Europees actief zijn en dus kunnen bijdragen aan die mooie prognose.

Opvallend is dat ook Frankrijk, Duitsland en Italië volgens Football Meets Data minder punten zouden verzamelen. Die drie voetballanden worden elk op 1.142 punten geschat. Nederland en Denemarken volgen met 1.000 punten.

Belangrijke week voor de Belgische coëfficiënt

De cijfers zijn uiteraard voorspellingen en geen verworven punten. Football Meets Data gebruikt daarvoor de meest waarschijnlijke uitslagen van de wedstrijden. Als alle clubs hun wedstrijden zouden winnen, ligt het potentiële puntenaantal bovendien nog hoger.

Voor het Belgische voetbal is het dus een uitgelezen kans om opnieuw een mooie stap te zetten in de Europese coëfficiëntenstrijd. Met vijf clubs in actie kan een sterke gezamenlijke prestatie niet alleen deze week voor een fraaie score zorgen, maar ook belangrijk zijn voor de Belgische positie op langere termijn.



