Jesse Bisiwu heeft een mooie mijlpaal bereikt bij FC Barcelona. De 18-jarige Belg is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Trainer Hansi Flick neemt hem mee voor het Champions League-duel tegen Sabah.

De jonge flankaanvaller profiteert mee van de afwezigheid van Lamine Yamal, die rust krijgt voor de verplaatsing naar Azerbeidzjan. Daardoor mag Bisiwu voor het eerst hopen op officiële speelminuten bij de Catalaanse grootmacht.

Barcelona gelooft sterk in Belgische winger

Afgelopen zomer betaalde Barcelona maar liefst 8,5 miljoen euro aan Club Brugge om Bisiwu binnen te halen. Dat was opvallend, want de jonge Belg had op dat moment nog geen officieel debuut gemaakt in de eerste ploeg van blauw-zwart.

In de voorbereiding maakte hij alvast indruk met twee doelpunten tegen FC Basel. Daarna moest hij aansluiten bij Barça Atlètic, waar hij in de Spaanse vierde klasse voorlopig één assist in acht wedstrijden verzamelde.

Flick geeft jong talent een kans

In Spanje wordt zijn eerste selectie dan ook gezien als een belangrijke stap in zijn aanpassing aan het leven bij Barcelona. De concurrentie is evenwel bijzonder groot. Met onder meer Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon en Dani Olmo heeft Flick heel wat offensieve mogelijkheden.

Toch is de selectie op zich al een mooie erkenning voor Bisiwu. De Belgische jeugdinternational krijgt zo de kans om zijn eerste ervaring op te doen bij de absolute top van het Europese voetbal. Een officieel debuut zou een volgende grote stap betekenen in zijn nog prille carrière.



