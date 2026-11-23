Ajax heeft aan de ruime 3-0-zege tegen ADO Den Haag mogelijk een stevige kater overgehouden. Jorthy Mokio moest in de slotfase geblesseerd naar de kant. De achttienjarige Belg had voordien nochtans zelf gescoord.

Mokio werd in de tachtigste minuut hard geraakt door Sekou Sylla en kon niet meer verder. Omdat Ajax al vijf keer gewisseld had, moesten de Amsterdammers de wedstrijd zelfs met tien spelers uitspelen.

Trainer Míchel vreest voor ernstige blessure

“Het ziet er ernstig uit. We zullen testen uitvoeren en hopen dat het meevalt, maar het lijkt erop dat we Mokio een tijdje zullen moeten missen”, vertelde trainer Míchel Sánchez. Ook tegenover de Nederlandse media stak hij zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken.

De overtreding zorgde ook bij ESPN-analist Arnold Bruggink voor grote verontwaardiging. “Als je dit aan voetballers vraagt, zullen ze allemaal zeggen dat dit een heel lelijke overtreding is”, oordeelde hij. Hij vond het bovendien onbegrijpelijk dat Sylla zonder kaart wegkwam.

Belangrijke week voor Ajax

De blessure komt op een bijzonder vervelend moment. Ajax speelt donderdag tegen FC Thun in de Conference League en trekt zondag naar Feyenoord voor De Klassieker. Mokio dreigt dus twee belangrijke afspraken te missen.



De Belg was tegen ADO nog een van de uitblinkers. Hij maakte de 2-0 en zit inmiddels aan vier competitiedoelpunten dit seizoen. Ajax won met 3-0 en staat tweede, op één punt van leider PSV.