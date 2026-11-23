Club Brugge was én is de voorbije tien jaar de voetbalreferentie in België. De Belgische landskampioen weet dan ook waar dé uitdaging ligt. Guilian Preud'homme legt uit waar Club Brugge zichzelf ziet in het Europese voetballandschap én hoe blauw-zwart wil blijven groeien.

2016 was hét kantelpunt voor Club Brugge. Onder leiding van Michel Preud'homme pakte blauw-zwart na elf jaar droogte opnieuw de Belgische landstitel. Al is blauw-zwart daar niét tevreden mee.

"Ik ken het Club Brugge van 2013 en 2014 nog", aldus Guilian Preud'homme in Het Laatste Nieuws. "De omstandigheden waren hier totaal anders. Sindsdien heeft Club Brugge altijd op het juiste moment de juiste stap gezet. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet."

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Bart Verhaeghe droomt ondertussen van een kwartfinale van de Champions League én deelname aan het WK voor clubs. "We kijken naar het voetballandschap als naar een piramide", legt Preud'homme uit. "Onderaan heb je de regionale clubs, bovenaan de absolute wereldtop."

"Club Brugge bevindt zich momenteel in de tweede laag", gaat de sportief directeur van blauw-zwart verder. "Het is een laag waarin we spelers ontwikkelen en laten doorstromen. Maar ook een laag waarin we concurreren met Nederlandse, Portugese en Duitse clubs. In die laag wil Club Brugge de beste zijn."

Hoe blijft Club Brugge aan de top? Door te blijven innoveren

Club Brugge wil dan ook blijven innoveren. "Veel clubs en bedrijven hebben in het verleden fouten gemaakt en zijn niet aan de top gebleven. We nemen altijd het voorbeeld van Nokia. Dat bedrijf had een marktaandeel van tachtig procent en is gezakt naar drie procent."





"Hoe blijft Club Brugge aan de top? Door te blijven innoveren", besluit Preud'homme. "Maar dat is niet alles. We moeten ook kritisch blijven voor onszelf. Onze voorzitter en CEO geven ons veel autonomie, maar ze houden ons ook scherp. Dat eisen we dan ook iedere dag van onszelf."