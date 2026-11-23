Hans Vanaken is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de beste middenvelder uit de geschiedenis van de Jupiler Pro League. De basis van zijn techniek heeft de aanvoerder van Club Brugge in Nederland gelegd. Met de hulp van… een pingpongtafel.

Hans Vanaken begon zijn voetballoopbaan bij Lommel SK. PSV haalde de middenvelder op in Limburg. Uiteindelijk speelde Vanaken van 2002 tot 2008 bij de jeugdelftallen van PSV.

Vincent Van Loon was destijds één van de boezemvrienden én ploegmaat van Vanaken. Hij komt met een héél leuke anekdote op de proppen. Heeft Vanaken zijn techniek (deels) te danken aan een pingpongtafel?

Hans Vanaken dankt zijn waanzinnige techniek aan... voetbalpingpong

"Op De Herdgang (jeugdacademie van De Lampenclub, nvdr.) stonden buiten twee stenen pingpongtafels", aldus Van Loon in Het Laatste Nieuws. "Hans was altijd rond die pingpongtafels te vinden. We speelden voetbalpingpong, met het hoofd en met de voeten."

Van Loon herinnert zich dat Vanaken dé ster van de pingpongtafels was. "Hans speelde niet alleen leeftijdsgenoten en oudere spelers naar huis. Ook van de trainers won hij. Toen al was het duidelijk dat hij een zeldzame techniek en rust heeft."



© Photonews

"En toen was ook al duidelijk wat voor een slechte verliezer Hans was en nog steeds is", lacht Van Loon. "Het gebeurde niet vaak dat hij verloor. Maar in dat geval was het kot te klein."