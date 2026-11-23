Antwerp blijft onder Marvin Compper zoeken naar stabiliteit. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Zulte Waregem ziet Patrick Goots weinig vooruitgang bij de Great Old. In de podcast 'Diederik & Patje' stelt hij zich dan ook ernstige vragen bij de aanpak van de Duitse trainer.

"Antwerp zit in een leerproces, maar ik zie geen team dat stappen zet. Deze groep is niet klaar voor zijn voetbalfilosofie", klinkt het bijzonder scherp bij Goots. Hij vraagt zich af hoelang de club nog moet wachten vooraleer er wordt ingegrepen.

Goots ziet problemen in het systeem van Compper

Volgens de voormalige Antwerp-spits ligt een deel van het probleem bij de speelwijze. "Hij heeft zijn voetbalfilosofie, met veel druk naar voren, maar de tegenstander speelt er zo makkelijk doorheen, waardoor de verdediging voortdurend onder druk komt te staan."

Ook individueel ziet Goots spelers worstelen. Alvaro Cortés leek aanvankelijk een leider achterin te worden, maar die positieve indruk is volgens hem helemaal verdwenen. "Ik zie Cortés niets anders doen dan slidings erin gooien om dingen goed te maken." Ook zijn tweede gele kaart tegen Zulte Waregem noemt hij bijzonder ongelukkig.

"We kunnen niet tot april wachten"

Goots vindt dat Antwerp dringend moet nadenken over een andere aanpak. "Je kunt je niet blijven verschuilen achter de jonge groep. Een jonge groep is ook leergierig. We kunnen niet tot in april wachten op verandering, want dan is het te laat", waarschuwt hij.

De analist pleit ervoor om eventueel terug te keren naar de basis. "Misschien moet Antwerp terug naar een goede organisatie en proberen om punten te pakken in de omschakeling. Resultaten zijn nodig. Voor Compper, maar ook voor de ploeg, om de rust te laten terugkeren."





Met amper zes punten uit de laatste tien wedstrijden is de situatie bijzonder zorgwekkend. "Het klassement liegt niet. Je kunt wel zeggen dat je er niet naar kijkt, maar spelers kijken daar wél naar. Zij zijn ook blij dat Kortrijk op de valreep van Union verloor."