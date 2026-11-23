Noa Lang ligt op ramkoers met SSC Napoli. Een vertrek van de Nederlandse aanvaller lijkt onafwendbaar. Drie voormalige werkgevers staan in de rij.

Noa Lang viel sinds zijn komst naar SSC Napoli al meermaals in de negatieve zin op. Deze keer heeft de Nederlanders ook de fans van Partenopei tegen zich in het harnas gejaagd.

Napoli had al twijfels bij de toekomst van Lang in Napels. Volgens TuttoMercatoWeb is het conflict met de aanhang de spreekwoordelijke druppel.

Noa Lang is héél populair bij zijn voormalige clubs

Lang mag in januari dan ook op zoek naar een andere club. Al lijkt het niet meteen een lange zoektocht te worden voor de 19-voudig Nederlands international.

Met AFC Ajax, PSV en Galatasaray SK staan drie clubs in de rij om Lang te verwelkomen. Meer zelfs: de Amsterdammers hebben al contac met Napoli en willen rond de tafel gaan zitten om een huur (met aankoopoptie) te bespreken.



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Lang heeft een contract tot medio 2030 bij Napoli. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 27-jarige aanvaller op een slordige twintig miljoen euro.