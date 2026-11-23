Vincent Euvrard toonde zich zondag terecht tevreden na de overwinning van Standard op het veld van Lommel. Toch stak de coach van de Rouches zijn frustratie niet weg na de vermijdbare rode kaart van Ibrahim Karamoko in de blessuretijd.

Vincent Euvrard verscheen zondag met een glimlach op de persconferentie na de zege van Standard op bezoek bij Lommel. De trainer van de Rouches wist maar al te goed dat zijn ploeg speelde waar het in het verleden nooit kon winnen.

"Ik ben heel tevreden", klonk het dan ook bij Euvrard. "Standard had hier in zijn geschiedenis nog nooit gewonnen. Ook ploegen als Club Brugge en Gent, dat hier zelfs verloor, hadden het hier bijzonder lastig. Dan is deze overwinning en een tweede zege op rij natuurlijk goed. Maar vooral de manier waarop, zeker in de tweede helft met een volledige dominantie, stemt me tevreden. Hier winnen is al moeilijk, maar dat doen met de controle die wij hadden, is nog straffer."

Standard had wedstrijd vroeger moeten beslissen

De bezoekers namen de wedstrijd in de tweede helft volledig in handen, maar lieten na om de kloof verder uit te diepen. Euvrard zag zijn team nochtans voldoende kansen creëren om zonder zorgen richting eindsignaal te trekken.

"We begonnen goed aan de eerste helft en scoorden bij onze eerste kans, wat belangrijk was. Daarna verloren we tijdens het tweede kwartier wat controle. Maar in de tweede helft kunnen we ons maar één zaak verwijten: het had 0-3 of 0-4 moeten staan. Met het aantal kansen dat we hebben gecreëerd, had dat ook zo moeten zijn."

In plaats daarvan kreeg Lommel in de slotfase opnieuw hoop. Ibrahim Karamoko veroorzaakte een strafschop en kreeg vervolgens rood, waardoor Standard nog enkele zenuwslopende minuten tegemoetging in een duel dat veel eerder beslist had moeten zijn.



Lees ook... "We zijn niet bang": Standard droomt luidop van stunt tegen Club Brugge›

Euvrard hekelt rode kaart van Karamoko

De Standard-coach spaarde zijn verdediger niet in zijn analyse van de fase. "Na balverlies laten we Konadu ontsnappen. Dan moet je hem naar de doelman laten gaan. Je moet hem zo veel mogelijk hinderen, maar zonder rood te pakken. Nu is het een drievoudige bestraffing: penalty, rode kaart en wellicht een schorsing volgende week."

"Door die laatste fase houd ik toch een licht bittere smaak over aan deze wedstrijd. We moeten hier met 0-3 of 0-4 winnen, maar in plaats daarvan komen we in de laatste minuten nog in de problemen", besloot Euvrard. Hij had de fase enkele minuten eerder ook al besproken voor de camera van DAZN.

"We mogen nooit met die rode kaart eindigen. Je moet je doelman de kans geven om het één-tegen-één-duel te winnen. Zelfs als hij dan toch scoort, staat het 1-2 en blijf je met elf tegen elf spelen. Deze uitsluiting is bijzonder frustrerend, omdat ze niet nodig was. We hadden het vorige week nog over Spanje-Engeland, waar Anderson een gelijkaardige fout maakt. Je moet de aanvaller maximaal storen, maar jezelf nooit op die manier straffen. Als verdediger raak je soms wat in paniek en probeer je te helpen, maar uiteindelijk help je helemaal niet."