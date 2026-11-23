Na de 1-2-zege van Standard op het veld van Lommel kijkt een tevreden Ibe Hautekiet al vooruit naar volgende zondag. Dan ontvangt hij met Club Brugge de club waar hij werd opgeleid. De centrale verdediger beseft dat de kloof tussen beide ploegen groot is, maar rekent ook op een kolkend Sclessin.

Met een brede glimlach verscheen Ibe Hautekiet zondag voor onze microfoon na de overwinning van Standard in Lommel. De Rouches haalden het uiteindelijk slechts met één doelpunt verschil, nadat Ibrahim Karamoko in het slot een penalty veroorzaakte. Toch zette Standard in Limburg een volwassen prestatie neer.

"We zijn blij en trots. Op het vlak van inzet was dit misschien een van onze beste wedstrijden van het seizoen. We waren sterker in de duels en groeiden in de match", vertelde de centrale verdediger. Eén punt van frustratie bleef wel overeind: "We hadden het veel sneller moeten beslissen."

Standard ontsnapt aan nieuwe late domper

Dat is een euvel dat vaker terugkomt bij Standard. Na de strafschop van Lommel leefde bij de Luikenaars even de vrees voor een nieuw scenario zoals in Mechelen. "Twee minuten lang schrokken we wel. Het is jammer, want het was niet nodig. Ibra (Karamoko) wilde de actie stoppen, maar de aanvaller (Konadu) stak slim zijn voet ertussen", analyseerde Hautekiet.

De verdediger is vooral tevreden met de recente zes op zes van zijn ploeg. "We zitten op de goede weg. Tijdens onze één op vijftien waren ook niet alle wedstrijden dramatisch. Eén of twee matchen waren minder, maar tegen Gent en Charleroi verdienden we niet te verliezen. Alleen pakten we toen geen punten. Nu lukt dat wel en daar zijn we blij mee."

Ibe Hautekiet kijkt uit naar Club Brugge

Standard wil die positieve reeks uiteraard doortrekken, al wacht zondag een loodzware opdracht tegen Club Brugge. Voor Hautekiet krijgt dat duel een extra lading. "Natuurlijk is het nog altijd een bijzondere wedstrijd voor mij. Ik heb er uiteindelijk zeven jaar gespeeld", aldus de 24-jarige verdediger.



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Hij weet hoe groot het verschil in middelen is tussen beide clubs, maar ziet wel mogelijkheden voor Standard in een uitverkocht Sclessin. "Iedereen weet dat één speler van Club Brugge op zich evenveel waard is als de volledige kern van Standard. Maar als we ons voor tweehonderd procent geven en de supporters achter ons staan, kunnen we iets neerzetten. Zeker omdat Brugge midden in de week nog tegen Liverpool speelt."

Hautekiet neemt sinds de blessure van aanvoerder Marlon Fossey ook steeds meer verantwoordelijkheid op in de Luikse achterhoede. Hij vervult er inmiddels een echte leidersrol in de defensie.