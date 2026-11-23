Club Brugge is het seizoen héél goed gestart. Nochtans waren er tot voor enkele weken twijfels bij de kwaliteit van de kern. Is dit blauw-zwart minder sterk dan de kampioenenploeg van vorig seizoen? Guilian Preud'homme geeft het antwoord.

Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Bjorn Meijer, Simon Mignolet,… Club Brugge zag in het tussenseizoen héél wat kwaliteit vertrekken uit het Jan Breydelstadion. De Belgische landskampioen kreeg dan wel enkele zakken geld in de plaats, maar een ploeg koop je niet op één, twee, drie.

Is Club Brugge verzwakt uit de zomermercato gekomen? Die vraag werd de voorbije weken en maanden meermaals gesteld. Begin november oogt de balans echter héél positief. Club Brugge staat aan de leiding in de Jupiler Pro League, is héél goed op weg om ook in de lente van 2027 nog Champions League te spelen én kan de Croky Cup winnen.

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"Uiteindelijk draait het er in het voetbal om om je doelstellingen te bereiken", aldus Guilian Preud'homme in Het Laatste Nieuws. "We willen kampioen worden, doorstoten in de Champions League en als het kan de Beker van België winnen. Wat kenners als verzwakt bestempelen leggen we naast ons neer. Wat wat zijn hun parameters?"



De sportief directeur van Club Brugge is op dreef. "De marktwaarde van onze kern is in november nog nooit zo hoog geweest. We hebben negen van onze eerste tien competitiewedstrijden gewonnen. Het is onze beste start sinds 2017. Zijn we verzwakt? Néén!"

Zijn we verzwakt? Néén!

"We hebben onze vertrokken sleutelspelers proberen te vervangen door jongens met een directe impact én met een groot potentieel", aldus Preud'homme. "Club Brugge moest een nieuwe Mignolet halen, een nieuwe Tzolis, een nieuwe Stankovic, een nieuwe Onyedika. Maar zo bekijken wij het niet. De nieuwe jongens zijn niét de vervangers van."