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PSG heeft de zinnen gezet op Arda Güler. De Franse grootmacht is bereid om héél diep in de buidel te tasten voor de 21-jarige aanvallende middenvelder. We hebben zo'n voorgevoel dat Florentino Perez de oren zal spitsen.

PSG maakt van Arda Güler de absolute prioriteit. De Franse grootmacht is gecharmeerd door de 21-jarige aanvallende middenvelder die de voorbije maand is uitgegroeid tot één van de sterkhouders van Real Madrid.

Enig probleem: Güler verlengde afgelopen woensdag zijn contract bij De Koninklijke. De 38-voudig Turks international ligt op die manier tot medio 2032 vast in het Estadio Santiago Bernabeu.

PSG is bereid om héél véél te betalen voor Arda Güler

Al wil PSG toch een poging wagen. Meer zelfs: volgens Turkse bronnen zijn de Fransen bereid om maar liefst tweehonderd miljoen euro op tafel te gooien. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Güler op honderd miljoen euro.

Als het huzarenstukje lukt wordt Güler in één klap de op één na duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. Het record staat nog steeds op naam van Neymar. In 2017 betaalde PSG 222 miljoen euro om de Braziliaan op te pikken bij FC Barcelona.