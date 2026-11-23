De toekomst van Romelu Lukaku is dezer dagen één van de meest besproken onderwerpen bij voetbalfans. Keert de voormalige Rode Duivel in januari of in het tussenseizoen terug naar RSC Anderlecht. Een Amerikaanse club wil er héél graag een stokje voor steken.

Wanneer keert Romelu Lukaku terug naar het Lotto Park? Marc Coucke liet ondertussen al weten dat een terugkeer van Big Rom naar RSC Anderlecht in januari géén optie is.

Zoals de kaarten momenteel op tafel liggen vertrekt de voormalige Rode Duivel in het tussenseizoen bij Fenebahçe SK. Big Rom kon zijn stempel in Turkije (nog) niet drukken en ligt onder een vergrootglas bij de Turkse pers.

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Al wil dat natuurlijk niét automatisch zeggen dat Lukaku op korte termijn zijn doelpunten zal scoren in het shirt van Anderlecht. David Steegen gaf zelf al aan dat het zelfs géén zekerheid is dat Big Rom ooit als speler zal terugkeren naar het Lotto Park.

Bovendien houden ook andere clubs zijn situatie in het oog. Zo is Lukaku nog steeds een héél aantrekkelijke piste voor Amerikaanse clubs. In de Major League Soccer zijn fysiek sterke spitsen met naam en faam héél gegeerd.

Cincinnati FC wil Romelu Lukaku héél graag halen

Volgens TRT is Cincinnati FC van plan om een nieuwe poging te doen om Lukaku over De Grote Plas te lokken. De club uit het Amerikaanse Ohio informeerde afgelopen zomer al eens, maar Big Rom koos voor een verhuis naar Istanboel.



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Een seizoen in de Major League Soccer loopt van feburari tot december. Met andere woorden: Lukaku kan in de Verenigde Staten met een propere lei aan de voorbereiding starten met zijn nieuwe club. Of keert hij toch liever terug naar Brussel?