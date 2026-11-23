AC Milan had zondag geen kind aan Frosinone en won met 5-1. Diego Moreira droeg bij aan die ruime zege met een assist. De Italiaanse pers was na afloop andermaal lovend over de Rode Duivel, die de voorbije weken steeds meer indruk maakt.

Eurosport Italia legde de nadruk op de technische kwaliteiten van de Rode Duivel, zijn aandeel in de tweede treffer en zijn assist voor Alphadjo Cissé. Het medium had wel een opmerking: voor doel mocht Moreira scherper zijn. Hij kreeg een 7 op 10.

Ook Sport Mediaset kon de prestatie van de Belg smaken: "Zijn aanwezigheid alleen al maakt van de rechterflank van de Rossoneri een constante bron van zorgen voor Alvini."

"Met Gila als goede dekking achter hem kan hij zijn opmerkelijke technische talent volledig etaleren. Zijn flitsende actie, die de 2-0 inleidde, was een waar genot." Het medium gaf hem dezelfde score als Eurosport Italia.

Diego Moreira bevestigt zijn progressie bij AC Milan

De waardering voor Diego Moreira in Italië groeit dus duidelijk. Ook La Gazzetta dello Sport stak zijn kwaliteiten op 13 oktober al niet onder stoelen of banken: "Moreira heeft een enorme progressiemarge. [...] Hij is een van de gevaarlijkste wapens om de defensies van de tegenstander te ontregelen."



AC Milan trekt donderdag naar Olympiakos. De Milanezen nemen het op de vijfde speeldag van de Europa League op tegen de Griekse club.