Racing Genk dreigt Matte Smets te moeten missen voor de Limburgse derby tegen STVV. De verdediger kreeg afgelopen weekend rood tegen La Louvière en riskeert nu een schorsing van twee wedstrijden.

Smets werd in de slotfase van de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd uitgesloten na een charge op Thierry Lutonda. Het bondsparket oordeelde dat de overtreding een stevige sanctie verdient.

Genk vecht schorsingsvoorstel aan

Het bondsparket stelde een schorsing van twee speeldagen voor. Dat zou betekenen dat Smets sowieso de confrontatie met STVV mist, uitgerekend tegen zijn ex-club.

Genk heeft zich evenwel niet neergelegd bij dat voorstel en ging niet akkoord. Daardoor moet het Disciplinair Comité zich dinsdag over de zaak buigen.

Vrijdag mogelijk nog een tweede uitspraak

Als het Disciplinair Comité de schorsing bevestigt, kan Genk nog beroep aantekenen. In dat geval zou de zaak vrijdag opnieuw behandeld worden.



De Limburgers hopen zo alsnog op hun verdediger te kunnen rekenen in de derby. De tijd begint wel te dringen, want de uitspraak moet snel duidelijkheid brengen over de inzetbaarheid van Smets.