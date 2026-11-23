Andoni Iraola beleefde zondag een heerlijke namiddag na de 4-0-zege van Liverpool tegen Manchester United. De Reds richten hun blik nu op de Champions League en een lastige trip naar Club Brugge. De Spaanse trainer onderschat de opdracht in het Jan Breydelstadion allerminst.

Woensdagavond om 21 uur zakt Liverpool af naar België voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion. De Reds vertrekken als uitgesproken favoriet, maar weten dat een avond in Brugge bijzonder lastig kan worden.

Club Brugge bewees al dat het toppers kan vloeren

Club Brugge heeft in de Champions League al meermaals getoond dat het tegen elke tegenstander kan aanklampen. De 3-4-overwinning op het veld van Internazionale in Milaan is daar een sterk voorbeeld van. Vorig seizoen hield Blauw-Zwart ook FC Barcelona op een 3-3-gelijkspel.

Iraola tempert het enthousiasme na zege tegen United

De ruime overwinning tegen Manchester United verandert volgens Liverpool-trainer Andoni Iraola niet meteen alles. "Ik denk dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. We hebben een goede week achter de rug. Het verschil in de stand wordt volgens mij vooral bepaald door de twee grote thuiswedstrijden die we tegen Arsenal en Manchester City hebben verloren."

"We hebben heel goede resultaten neergezet op verplaatsing, maar het seizoen is nog lang", vertelde hij volgens NBC Sports. "Nu volgen de wedstrijden elkaar snel op, want we wachten een heel moeilijke verplaatsing naar Brugge."

Fysiek Club Brugge wacht de Reds

De coach van Liverpool weet wat hem in West-Vlaanderen te wachten staat. "Het is een erg fysieke ploeg en het zal niet gemakkelijk worden."



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Na het Europese duel staat Liverpool dit weekend ook nog voor de stadsderby tegen Everton. "Er wacht ons dus opnieuw een bijzonder belangrijke week", besloot Iraola.