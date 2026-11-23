Standard Luik won zondag met 1-2 op het veld van Lommel. Volgens thuiscoach Lee Johnson verdienden de Rouches die zege ook.

Lee Johnson draaide na afloop niet rond de pot. De Engelse trainer van Lommel zag hoe Standard Luik de wedstrijd naar zich toetrok dankzij doelpunten van Denis Ayensa in de vijfde minuut en Adnane Abid na rust. Don-Angelo Konadu milderde pas in de toegevoegde tijd vanop de stip: 1-2.

Johnson: "Standard was vandaag beter"

De Lommel-coach legde bij DAZN de vinger op de wonde. "We zijn duidelijk geklopt en moeten Standard de verdiende credits geven", klonk het. "Vooral in de duels kwamen we tekort. Na vijf minuten slikken we een vermijdbaar doelpunt, terwijl we meer dan één kans hadden om de bal te recupereren of weg te werken."

Toch zag Johnson ook enkele aanknopingspunten bij zijn ploeg. "We hadden een paar goede balbezitfases, stonden degelijk georganiseerd en kwamen enkele keren gevaarlijk uit in de omschakeling. Standard had het moeilijk om ons uit elkaar te spelen en creëerde, los van dat doelpunt, niet veel."

Na de pauze kantelde het duel wel nadrukkelijk in Luikse richting. "In de tweede helft waren zij in te veel situaties fysiek en technisch sterker. Individueel, tactisch en technisch brachten wij te weinig. Standard was vandaag de betere ploeg."

Lommel komt te laat op gang

Johnson wilde na rust meer duelkracht zien en zijn ploeg dichter bij Konadu laten aansluiten. Dat plan kwam onvoldoende uit de verf. "We speelden te vaak een lange, directe bal. Daarmee speelden we net in de kaart van de kwaliteiten van de tegenstander. De wissels hadden wel een aandeel in ons doelpunt, maar uiteindelijk was het te weinig en te laat."



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De trainer spaarde zijn spelers niet in zijn analyse. "Ik vind niet dat we dramatisch waren, maar we waren gewoon niet goed genoeg. Te veel jongens bleven onder hun niveau. Je moet het recht verdienen om te voetballen, en dat hebben we vandaag niet genoeg gedaan."

Interlandbreak verstoorde voorbereiding

Ook de voorbije interlandperiode speelde volgens Johnson mee in de aanloop naar het duel. "Onze week werd verstoord doordat internationals vertrokken en terugkeerden. Eigenlijk hadden we maar één volledige dag met de hele groep samen. Ik kijk uit naar een volledige trainingsweek om de teamgeest opnieuw op te bouwen."