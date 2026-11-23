Kevin De Bruyne staat dinsdagavond voor een bijzonder weerzien met Manchester City. Met Enzo Maresca krijgt hij een oude bekende tegenover zich. De huidige City-coach was in het seizoen 2022-2023 nog assistent van Pep Guardiola en werkte toen nauw samen met de Rode Duivel.

Op de persconferentie voor het Champions League-duel had Maresca niets dan lof voor zijn voormalige ploegmaat. "Kevin is een van de beste spelers uit de geschiedenis van deze club. Hij is zonder twijfel een uitzonderlijke speler en een van de belangrijkste figuren bij City geweest", klonk het.

"Hij zal altijd welkom zijn"

Maresca benadrukte ook hoeveel De Bruyne heeft betekend voor de successen van Manchester City. "Bij alle prijzen die de club de voorbije tien jaar heeft gewonnen, was Kevin erbij en was hij een belangrijke schakel. We hebben heel mooie herinneringen aan hem."

Ook op menselijk vlak heeft de Italiaan niets dan goede woorden over voor de voormalige aanvoerder. "Het is een topkerel, altijd beleefd. Het was een plezier om met hem samen te werken. We zijn heel blij om hem terug te zien en hij zal uiteraard welkom zijn."

Maresca verwacht sterk Napoli

De City-coach beseft dat hij met Napoli een stevige tegenstander treft. "Ik zie een ploeg die goed draait, veel kansen creëert en over belangrijke individuele kwaliteiten beschikt. Ze hebben heel sterke spelers en het wordt een moeilijke wedstrijd", waarschuwde hij.

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Over De Bruyne was hij nog duidelijker: "Hij is een fantastische jongen en een topspeler. Als hij zich ook buiten het voetbal goed voelt, bestaat er geen twijfel over dat hij Napoli enorm veel zal bijbrengen." Dinsdag kruisen de wegen van beide heren opnieuw, dit keer als tegenstanders in de Champions League.