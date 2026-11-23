Club Brugge wacht woensdag een bijzondere Champions League-avond. Liverpool komt naar Jan Breydel en analist Marc Degryse kijkt enorm uit naar de affiche. In HLN benadrukt hij niet alleen de historische betekenis van het duel, maar ziet hij ook sportieve mogelijkheden voor blauw-zwart.

“Voor mij is dit de allergrootste Champions League-wedstrijd op Jan Breydel van de voorbije jaren”, klinkt het bij Degryse. Hij verwijst daarbij naar de Europese finales tegen Liverpool in 1976 en 1978. “Dit is Liverpool Football Club, dit is de geschiedenis van Club Brugge.”

Degryse ziet een kwetsbaarheid bij Liverpool

Sportief verwacht Degryse een moeilijke opdracht, maar zeker geen onmogelijke. “Een ploeg die gaat winnen op Inter, moet niet bang zijn van Liverpool. En al zeker niet in het eigen Jan Breydel.” Hij wijst erop dat beide teams in de Champions League negen punten uit vier wedstrijden haalden en een doelsaldo van plus vier hebben.

Vooral de defensieve kwetsbaarheid van de Engelsen geeft hem vertrouwen. “Liverpool kan de nul niet houden. Ze verloren met 3-2 op Fenerbahçe en kregen ook tegen Villarreal en LASK Linz meerdere doelpunten binnen. Als die ploegen drie keer kunnen scoren tegen Liverpool, moet Club Brugge dat ook kunnen.”

“Vijf of zes doelpunten zouden me niet verbazen”

Degryse verwacht dan ook een open wedstrijd tussen twee ploegen die graag aanvallen. “Het zou mij niet verbazen mochten er woensdagavond vijf of zes doelpunten vallen.” Hij waarschuwt tegelijk voor de kwaliteit van Liverpool, met onder meer het sterke middenveld rond Szoboszlai, Mac Allister en Wirtz. Vooral de Duitser maakt volgens hem indruk.

Lees ook... Liverpool-trainer Iraola blikt vooruit op Club Brugge en doet dat met een klein hartje›

Los van het resultaat verwacht Degryse een onvergetelijke sfeer in Brugge. “Jan Breydel zal van begin tot eind daveren.” Zelfs de affiches tegen Real Madrid, Manchester City en Barcelona moeten volgens hem onderdoen voor deze ontmoeting. “De sfeer zal ongeëvenaard zijn.”