Anderlecht moest tegen OH Leuven ook rekenen op spelers die allesbehalve fit aan de aftrap verschenen. Vitor Bruno onthulde na de wedstrijd dat enkele jongens op het nippertje klaargestoomd werden om te kunnen spelen.

Op zijn persconferentie maakte Bruno daar al een opmerking over. Er waren twee spelers die twijfelachtig waren. Daaronder dus ook doelman en kapitein Colin Coosemans, die met een voetblessure kampte.

“Er staat een ei groter dan een tennisbal op zijn voet. Hij heeft een heel grote inspanning geleverd om hier te kunnen zijn”, vertelde de coach. De speler had bovendien al tien dagen niet kunnen trainen.

Ook Sikan kwam geblesseerd terug

Ook Sikan was niet volledig fit. “Hij kwam met een blessure terug van zijn nationale ploeg”, gaf Bruno mee. Toch stonden beide spelers op het veld om Anderlecht te helpen in een wedstrijd die uiteindelijk met 1-0 gewonnen werd.

“Ze offeren zichzelf op voor het team”

De trainer wilde de fysieke problemen niet vooraf als excuus gebruiken. “Ik zeg dat niet op voorhand. Ik wil de tegenstander niet wijzer maken op mijn persconfernentie”, benadrukte hij. Volgens Bruno tonen de spelers daarmee hoeveel ze voor de ploeg overhebben. “Ze offeren zichzelf op voor het team.”