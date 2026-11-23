Club Brugge-trainer Ivan Leko verstuurt nogmaals een waarschuwing naar speler Mamadou Diakhon na diens controversiële zet. De invalbeurt van de Senegalees in Mechelen betekent niet dat alles vergeten en vergeven is. Op de manier waarop Leko het verwoordt, is de band tussen speler en coach bij Club Brugge bijna een liefdessaga.

In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Anderlecht verliet Diakhon boos de training toen hij vernam dat hij niet in de basis zou staan. De flankspeler werd disciplinair gesanctioneerd: zo stond hij tegen Anderlecht niet eens op het wedstrijdblad. Leko verklaarde voor de hervatting van de competitie dat Diakhon bij hem niet meer dezelfde status had.

Toch behoorde Diakhon wel tot de selectie voor de uitwedstrijd bij KV Mechelen en werd hij een kwartier voor tijd zelfs prompt in de ploeg gebracht. Waarom gaf Leko hem die kans? "Het zit zo. Ik wilde Félix Lemaréchal vervangen. Mamadou is een winger die onder contract ligt bij de club", kijkt de trainer van Club Brugge nuchter naar de feiten.

Diakhon de logische vervanger

"Ik heb eerder ook al gezegd dat we allemaal mensen zijn. Ik had een linkerwinger nodig en dus heb ik een linkerwinger ingezet." De geblesseerde Virgili ontbrak nog en dus was Diakhon de vanzelfsprekende optie voor Leko.

Toch waarschuwt Leko Diakhon: dit betekent niet dat alles weer koek en ei is tussen hen. "Hij weet dat hij hard zal moeten werken om mijn hart opnieuw te veroveren. Als je alles geeft, zit je in mijn hart en dan bescherm ik je."

Plek in het hart van Leko nog niet heroverd



Die bescherming geldt nu niet meer volledig. "Als je buiten de lijntjes kleurt, ben je nog zo klein (Leko doet er ook een gebaar bij wanneer hij het vertelt, red.) en moet je hard werken om terug in mijn hart te geraken."