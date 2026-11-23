Ewoud Pletinckx kon zijn frustratie na de nederlaag van OH Leuven tegen Anderlecht moeilijk verbergen. De verdediger 'veroorzaakte' de strafschop waaruit Adriano Bertaccini de enige treffer van de wedstrijd scoorde.

“Ik voel dat de bal honderd procent op mijn schouder komt”, reageerde Pletinckx op de bewuste fase. De verdediger was het dus duidelijk niet eens met de beslissing van de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen.

“We verliezen te vaak punten door dit soort beslissingen”

“Het gebeurt te vaak dat we punten verliezen door dit soort beslissingen in ons nadeel”, zuchtte Pletinckx. “Ik begin het stilaan beu te worden, al begrijp ik hoe moeilijk het voor scheidsrechters is.”

De verdediger wilde de arbitrage niet alle schuld geven, maar de frustratie over de zoveelste discutabele beslissing was duidelijk. Voor OHL voelde de penalty bijzonder zuur aan.

Zure nederlaag na sterke eerste helft

“Het is moeilijk om te verliezen na zo'n goede eerste helft”, besloot Pletinckx. OH Leuven had Anderlecht voor de rust nochtans behoorlijk wat problemen bezorgd, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter.

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Iedereen bij OH Leuven liep - begrijpelijk - gefrustreerd rond. De penaltyfase was het gespreksonderwerp van de dag geworden. En zal dat mogelijk nog wel even blijven.