Fred Vanderbiest en KV Mechelen hebben voor de tweede keer dit seizoen met vier doelpunten verschil verloren. De vorige keer was Westerlo de tegenstander en was KVM totaal niet op de afspraak. Dat kan ditmaal niet gezegd worden, maar Club Brugge maakte het klasseverschil wel heel erg duidelijk.

Was er dan laksheid bij KV Mechelen op de momenten dat Club Brugge kwam dreigen? "Bij het eerste tegendoelpunt zijn we uit positie omdat je een tegenaanval opzet en balverlies lijdt. Bij het tweede doelpunt schuiven we weg", legt Fred Vanderbiest uit wat er voor de pauze misliep. "In de momenten dat we in organisatie stonden hebben we op zich heel weinig weggegeven."

Na een uur voetballen deed Tresoldi helemaal de doeken toe met een derde Brugse treffer, op een moment dat KVM met zijn tienen stond door de blessure van Marsa. "Als je 0-3 achter komt en je wil nog iets brengen, want je speelt toch voor een zo goed als vol huis, dan probeer je iets te doen en geef je ruimte weg. Dat ligt niet aan laksheid."

Mechelen wilde zijn publiek nog iets bieden

KV Mechelen wilde zich niet zomaar bij de zaken neerleggen en trachtte zijn publiek nog iets te bieden. "De ruimtes worden groot en je speelt tegen een ploeg uit de top 15 van Europa. Die gaat er door voetballen", redeneerde de Malinwa-coach.

Om die logische verklaring te staven, kwam Vanderbiest nog met een aparte vergelijking. "Als je tegen Erps-Kwerps speelt, gaat de tegenstander daar niet door voetballen. Club Brugge gaat dat wél doen." We zijn het even gaan opzoeken: Sporting Erps-Kwerps staat momenteel vierde in een reeks uit de Vlaams-Brabantse derde provinciale.

KVM stuit op zijn limieten tegen Club Brugge

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Het is uiteraard voor de hand liggend wat Vanderbiest bedoelde, namelijk dat Club Brugge een heel sterke tegenstander is die van de ruimte gebruik gaat maken en dat KV Mechelen op zijn limieten stuitte.