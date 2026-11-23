Loïs Openda zit opnieuw in een bijzonder moeilijke situatie. De Rode Duivel hoopte bij Olympique Lyon zijn carrière weer helemaal op de rails te krijgen, maar ook in Frankrijk dreigt zijn avontuur op een sisser uit te draaien. Een blessure en een trainerswissel hebben zijn perspectieven grondig veranderd.

Bovendien heeft Juventus weinig vertrouwen in een terugkeer van de Belgische aanvaller. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt daarom al naar een nieuwe oplossing gezocht voor de wintermercato.

Het contrast met de periode waarin Openda bij RB Leipzig schitterde, is bijzonder groot. In Duitsland was de aanvaller goed voor 41 doelpunten en 18 assists in twee seizoenen. Die indrukwekkende cijfers leverden hem een transfer naar Juventus op in de zomer van 2025. In Turijn kon hij die verwachtingen echter nooit inlossen. Ook zijn uitleenbeurt aan Lyon heeft voorlopig niet het gewenste effect.

Juventus betaalde 43 miljoen euro, maar ziet geen toekomst meer in Openda

Bij Juventus werd Openda nooit een onbetwiste basisspeler. Hij kwamj 34 keer in actie voor de Italiaanse topclub, maar begon hij slechts acht wedstrijden in de basis. Slechts één keer speelde hij bovendien een volledige wedstrijd uit. Zowel onder Igor Tudor als Luciano Spalletti slaagde de Belg er niet in om zich echt door te zetten.

De financiële situatie maakt het dossier bijzonder ingewikkeld. Juventus had bij zijn komst een constructie afgesproken waarbij de aankoopverplichting afgelopen zomer werd geactiveerd. Daardoor moest de Italiaanse club uiteindelijk 43 miljoen euro op tafel leggen.

Een speler die sportief niet meer in de plannen past, zomaar verkopen, is dan ook geen evidentie. Met zijn uitleenbeurt aan Lyon kon Juventus alvast een deel van de loonlast doorschuiven, maar de investering blijft op de balans staan.





In Frankrijk leek Openda aanvankelijk nochtans opnieuw zijn draai te vinden. Trainer Paulo Fonseca gaf hem vertrouwen en gebruikte hem regelmatig. De Belgische spits verzamelde tien basisplaatsen, waarin hij twee keer scoorde en één assist afleverde. Maar begin oktober sloeg het noodlot toe. In de wedstrijd tegen Lens liep hij een kuitbeenbreuk op, waardoor hij een tijdlang aan de kant stond.

Nieuwe trainer bij Lyon maakt situatie nog ingewikkelder

Tijdens zijn afwezigheid veranderde ook de sportieve situatie bij Lyon. Fonseca verdween als trainer en Carlos Vicens nam het roer over. Die heeft volgens de Italiaanse berichtgeving andere voorkeuren voor de invulling van zijn aanval en zoekt een spits met andere kwaliteiten dan Openda. Daardoor dreigt de Rode Duivel, zelfs wanneer hij opnieuw volledig fit is, niet meer dezelfde kansen te krijgen.

Lyon zou bovendien al aan Juventus duidelijk hebben gemaakt dat het niet van plan is om Openda definitief aan boord te houden. Dat is een stevige tegenvaller voor de aanvaller, die net in Frankrijk opnieuw vertrouwen en speelminuten hoopte te verzamelen. Zijn blessure kwam dus op een bijzonder slecht moment: net toen hij zich opnieuw in de ploeg leek te knokken, veranderde de situatie volledig.

Juventus zit daardoor met een lastig dossier. De club onderzoekt volgens La Gazzetta dello Sport of Openda in januari eventueel bij een andere club ondergebracht kan worden. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden binnen Frankrijk, zodat hij niet noodzakelijk opnieuw een volledig nieuw avontuur moet beginnen in een ander land.