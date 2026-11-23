De onverwachte aankondiging van Romelu Lukaku om te stoppen als international roept nog altijd vragen op. De Belgische recordschutter nam die beslissing na de zege tegen Italië en de kwalificatie voor de kwartfinales van de Nations League. Volgens mensen uit zijn omgeving speelde een gebrek aan waardering, onder meer in de relatie met Mark van Bommel, mee.

Het clubvoetbal ging dit weekend weer van start, maar de verrassende beslissing van Romelu Lukaku om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière blijft nazinderen. In het RTL Sport-programma Dans le Vestiaire vertelde journalist Emiliano Bonfigli dat hij contact had met de entourage van de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Daaruit kwamen enkele elementen naar voren die zijn keuze kunnen verklaren.

"Als hij die beslissing heeft genomen, moet er een probleem geweest zijn. Ik denk dat het vooral om zijn verhouding met Mark van Bommel ging. Romelu Lukaku voelde zich niet gezien en niet naar waarde geschat", klonk het.

Volgens zijn entourage zocht Lukaku ook meer rust. "De nationale ploeg bezorgde hem de voorbije weken negatieve energie. Dat is wat de mensen rond hem vertellen. Op het WK waren de afspraken duidelijk: hij begon op de bank en viel in. Nu waren de zaken mogelijk niet meer helder genoeg."

Meer waardering verwacht bij de Rode Duivels

Ook voormalig Rode Duivel Steven Defour, die nog nauw contact heeft met verschillende internationals, hoorde gelijkaardige signalen. "Hij heeft moeilijke periodes gekend bij Fenerbahçe en ik denk dat hij bij de nationale ploeg meer erkenning verwachtte", aldus Defour.

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Daarbij ging het volgens de ex-middenvelder niet alleen om zijn status, maar ook om duidelijke communicatie over zijn rol. "Twintig minuten invallen in plaats van vijf. Mark van Bommel had misschien van bij het begin eerlijker kunnen zijn. Je kunt hem niet verwijten dat hij geen beslissingen neemt, maar voor een Lukaku die enorm veel heeft betekend voor de Rode Duivels, was meer overleg wel gepast geweest."