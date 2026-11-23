Jamal Musiala zou maandag opnieuw een kort neurologisch incident hebben gehad. De Duitse international is wel opnieuw inzetbaar bij Bayern München, maar zijn gezondheid blijft voer voor discussie binnen de club.

Bij Bayern München is opnieuw ongerustheid ontstaan rond Jamal Musiala. Volgens het Duitse persagentschap SID, dat berichtgeving van Bild bevestigt, kreeg de 23-jarige aanvaller maandag weer te maken met een incident. Musiala wordt al maanden behandeld voor een neurologische aandoening.

De Duitse international kreeg in augustus, tijdens de voorbereiding op het seizoen, al twee keer een onwelwording. Na het tweede voorval in Heidenheim gaf hij zelf toelichting bij zijn situatie. De aandoening kan korte, tijdelijke momenten van afwezigheid veroorzaken. Volgens Musiala is ze goed onder controle te houden en houdt ze geen extra gezondheidsrisico in.

Nieuwe aanpassing aan de behandeling

Bayern was al geruime tijd op de hoogte van de medische situatie. Trainer Vincent Kompany verduidelijkte destijds dat de eerste twee incidenten verband hielden met wijzigingen aan Musiala's medicatie. Sindsdien waren er nog twee dergelijke momenten, met dat van maandag als meest recente. Ook die hielden verband met de verdere afstelling van zijn behandeling.

Die laatste aanpassing lijkt wel het gewenste effect te hebben. Musiala voelt zich naar verluidt goed en maakte vrijdag tegen Keulen zijn rentree. Hij had aan de kant gestaan sinds de spierblessure die hij op 24 september opliep bij de Duitse nationale ploeg.

Vragen binnen de Bayern-top

Voor Bayern komt de terugkeer van de spelmaker op een gunstig moment. De verwachting is dat Musiala woensdag ook mee afreist naar Lille voor de Champions League-wedstrijd. Toch gaat het gesprek in München niet alleen over zijn onmiddellijke beschikbaarheid.





Musiala verlengde in februari 2025 zijn contract nog tot juni 2030 en geldt als een van de absolute uithangborden van de Beierse selectie. De voorbije dagen lieten verschillende kopstukken, onder wie voorzitter Jan-Christian Dreesen, erevoorzitter Uli Hoeness en toezichtraadslid Karl-Heinz Rummenigge, zich evenwel uit over de vraag of hij opnieuw zijn hoogste niveau kan halen.